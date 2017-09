In Plankenfels gab es am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK war vor Ort. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, es gab Anhaltspunkte, dass er jemanden bedroht hatte und dabei eine Schusswaffe im Spiel war. Verletzt wurde niemand. © News5/Merzbach

Unfall auf der A9: BMW-Fahrer schleudert in Sattelzug Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr in der Nacht zum Donnerstag mit überhöhter Geschwindigkeit in den Unterfahrschutz eines Sattelzuges. Das Unglück passierte auf der A9 zwischen Trockau und Pegnitz. Der verursachte Gesamtschaden beträgt 40.000 Euro.

Aufgeregte ABC-Schützen: Schulanfang in und um Pegnitz Endlich war er da, der langersehnte große Tag: Der erste Schultag für viele kleine ABC-Schützen. Doch so schnell er kam, so schnell war er auch schon wieder vorbei. Wir haben die neuen Erstklässler in der Region in einer Bildergalerie für euch gesammelt.

Preise für Hüllweiher, Fischtreppe und Karstquelle Das Sonderthema beim Ortsverschönerungswettbewerb des Landkreises Bayreuth war in diesem Jahr mit "Natürliche Gewässer" überschrieben. Hohes Lob zollte die Bewertungskommission dabei dem Plecher Ortsteil Ottenhof, in dem gleich fünf Hüllweiher zu finden sind. Für preiswürdig wurden ferner die Renaturierung der Püttlach in Pottenstein, die gefasste Karstquelle im Hollfelder Ortsteil Weiher sowie eine Fischtreppe an der Neumühle bei Plankenfels erachtet.