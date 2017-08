Selfie? Klar! Aber was ist eigentlich Tinder?

PEGNITZ - Seit Kurzem ist die 27. Auflage des Dudens auf dem Markt. Über die Häufung von Anglizismen und darüber, welche Worte unbedingt Aufnahme in das Rechtschreibwerk finden sollten, haben wir uns mit Personen unterhalten, die täglich mit Sprache zu tun haben.

Der Begriff „Selfie“ für ein Selbstporträt mit dem Handy oder der Kamera hat sich in Deutschland durchgesetzt und wurde deshalb in die Neuauflage des Dudens aufgenommen. © Jens Kalaene/dpa



Für Mundartdichter Walter Tausendpfund kommt die Neuaufnahme zahlreicher Anglizismen in den Duden nicht überraschend. "Sprache ist immer im Fluss", sagt der 72-Jährige. Im 18. Jahrhundert seien es Wörter aus dem Französischen wie "Paraplü" oder "Portemonnaie" gewesen, welche die deutsche Sprache geprägt hätten. "Sie wurden aufgenommen, weil die französische Kultur maßgeblich war." Mittlerweile orientiere sich der Wortschatz der Deutschen eben mehr am Englischen. Angst, dass die deutsche Sprache ausstirbt, hat Tausendpfund nicht. Ein Wort sollte seiner Meinung nach auf jeden Fall Aufnahme in den Duden finden: der fränkische Begriff "Fregger", sagt er und lacht.

"Lebendes Gebilde"

Olaf Huber ist Deutschlehrer am Gymnasium Pegnitz. Er hält es für sinnvoll, dass englische Begriffe in den Duden aufgenommen werden. "Sprache ist ein lebendes Gebilde", sagt er. Wenn viele Menschen die selben Wörter verwendeten, dann sei es nur konsequent, dass sie im Duden stehen.

Dass Begriffe aus anderen Sprachen übernommen werden, sei schon immer vollkommen normal gewesen. Zum Beispiel aus dem Lateinischen "fenestra" für "Fenster" oder "porta" für "Pforte". Nun orientiere man sich eben am Englischen. "Das kann man beklagen, aber ich habe deshalb keine Angst, dass unsere Sprache ausstirbt. Die entwickelt sich. Anglizismen verwenden wir ständig", so der 46-jährige Huber.

Auch wenn man die englischen Wörter nicht immer brauche, um sich richtig auszudrücken. Doch oft erleichterten sie die Verständigung. Als Beispiel führt er den Begriff "Comic" an, der im Englischen wie Deutschen gleich ist. Als Huber einmal für längere Zeit in Norwegen war, verwendete er das Wort "Comic", als er sich selbigen kaufen wollte. Zwar gibt es in Norwegen ein eigenes Wort für die bunten Bildergeschichten, doch der Verkäufer verstand trotzdem, was Olaf Huber haben wollte.

Gar nicht begeistert von den vielen Anglizismen ist Alexandra Leiner, Pressesprecherin bei KSB. "Das finde ich von Nachteil. Unser Anliegen ist es ja, die deutsche Sprache so gut es geht den Lesern zu vermitteln", sagt die 47-Jährige. Sie versucht deshalb möglichst wenig Anglizismen zu verwenden. Das sei bei ihrer Arbeit nicht immer einfach. "Wenn wir unsere Experten interviewen, kommen Fachbegrifflichkeiten, die sind meistens mit Anglizismen gespickt", so Leiner. Nicht jeder Begriff lasse sich eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Deshalb könne man nicht ganz auf Anglizismen verzichten. Angst davor, dass die deutsche Sprache ausstirbt, hat sie nicht. Aber: "Man sollte dem Ganzen so früh wie möglich Einhalt gebieten."

Peter Spätling war früher Deutschlehrer und Mitarbeiter der lokalen Tageszeitungen. Er meint: "Wenn sich Begriffe wie Handy oder Selfie etablieren, muss man sie auch aufnehmen." Diese Worte benutzt er selbst auch. "Handtelefon oder Selbstporträt mit Foto zu sagen, ist Quatsch." Wenn Anglizismen allerdings nicht nötig sind, versucht er sie zu vermeiden. Mit dem im neuen Duden auftauchenden Wort "Tinder" kann er beispielsweise nichts anfangen. Vielleicht auch deshalb, weil er mit 66 Jahren nicht mehr zur Zielgruppe dieser Dating-App zählt. Dialektwörter haben seiner Meinung nach nichts im Duden verloren — es sei denn, sie sich in ganz Deutschland durchgesetzt.

