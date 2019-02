Senioren wollen Pegomobil-Halt am Zipser Berg

PEGNITZ - Der Seniorenbeirat der Stadt befasste sich in seiner aktuellen Sitzung unter anderem mit den Themen Friedhof, Cabriosol und dem Pegomobil und konnte einige Erfolge vermelden. Auch der Umzug des "Pressehauses" von der Hauptstraße an den Kleinen Johannes treibt die Senioren um.

Zusammen mit Detlev Schmidt (Mitte) und Sebastian Failner vom Landratsamt wird immer wieder am Fahrplan des Pegomobil gefeilt. © Ralf Münch



Die neue Route des Pegomobils wurde Mitte Dezember eingeführt. Dennoch: Aus den Reihen der zwölf Zuhörer kam eine erneute Anregung für eine veränderte Streckenführung. "Warum fährt das Pegomobil nicht auf den Zipser Berg?", fragte Ursula Krafft nach. Dort würden viele Senioren wohnen, denen der steile Berg Schwierigkeiten bereite.

Der Weg zur nächsten Bushaltestelle bei der Firma Baier und Köppel in der Beethovenstraße sei für viele Senioren und Gehbehinderte zu beschwerlich oder gar nicht zu erreichen. Die Sprecherin des Seniorenbeirats Sigrid Murr erklärte, dass es schwierig sei, weitere Haltestellen in die Route aufzunehmen. Wegen der Taktung dürfe das Pegomobil die Fahrtzeit von einer Stunde nicht überschreiten.

Manfred Richter machte einen Lösungsvorschlag. Man könnte die Strecke verkürzen, beispielsweise den Haltepunkt Stein, der wohl von Fahrgästen nicht besonders frequentiert ist, herausnehmen und dafür eine Haltestelle am Zipser Berg dazu nehmen. "Wir werden das an unseren Spezialisten Reinhold Chwalka weitergeben", versprach Murr. Auch Bürgermeister Uwe Raab sicherte zu, die Anregung an den Betreiber der Pegomobillinie — das Landratsamt Bayreuth — weiterzugeben. Aber die Änderung dauere etwas.

Richter hatte zudem den Vorschlag, zumindest die gut frequentierten Haltestellen zu überdachen. "Das wäre langsam dringend notwendig."

Der Umzug der Redaktionen beider Tageszeitungen an den Kleinen Johannes wirft bei Senioren Fragen auf. Vor allem die Erreichbarkeit sei für Senioren kaum oder nur schlecht gegeben. "Die nächste Haltestelle des Pegomobils ist bei der KSB", sagte Beirat Gerd Reinhardt. Sigrid Murr: "Wenn ich eine Traueranzeige aufgeben will, mache ich das sicherlich nicht online". Bedauert wurde zudem, dass es in der Stadt keinen Schaukasten mehr mit den Ausgaben der Tageszeitungen geben soll.

Für den Neuen Friedhof, so informierte Murr, seien die geforderten Tragehilfen angeschafft worden. Sie regte an, am hinteren Eingang einen Handlauf anzubringen. Im Falle des Alten Friedhofs und einer Toilette musste Murr die Zuhörer enttäuschen. Das wäre für die evangelische Kirchengemeinde nicht finanzierbar.

Mit Blick auf die bei vergangenen Sitzungen immer wieder angesprochenen fehlenden Hinweisschilder zu den Friedhöfen erklärte Murr, dass ein entsprechender Antrag dem Landratsamt Bayreuth vorliege. "Die Stadt Pegnitz kann nicht einfach Schilder aufstellen."

Auch in Sachen befahrbarer Radwege in den Veldensteiner Forst scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Demnächst soll es ein Treffen mit dem Forstamt und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) geben. Das Forstamt habe bereits signalisiert, dass man zwei oder drei Wege fahrradtauglich machen könne.

Vorwärts soll es auch mit der vom Seniorenbeirat geforderten Treppe in das Schwimmerbecken des Cabriosols gehen. Von Verantwortlichen sei ihr versichert worden, dass die Treppe kommt, wenn die Renovierungsarbeiten im Gange beziehungsweise abgeschlossen wären.

Der barrierefreie Bahnhof wurde von Zuhörerin Elvira Gebhardt ins Spiel gebracht. Raab erklärte, dass man zusammen mit der Bahn an diesem Problem plane, aber wohl noch einige Jahre ins Land ziehen würden. Gebhardt dazu: "Das geht doch schon ewig und ich wohne jetzt seit 60 Jahren in Pegnitz. Ich bin jetzt 89 - vielleicht werde ich 100 und erlebe das noch." Die nächste Sitzung des Seniorenbeirats findet am Mittwoch, 22. Mai, statt. Dann tagt man vermutlich in Troschenreuth.

KLAUS TRENZ