Seniorenparadies Bronn bleibt vorerst bestehen

Einbau von Nasszellen wird weiterhin gefordert — Ohne Bäder auf Zimmern muss Pflegeheim schließen - vor 42 Minuten

BRONN - Aufatmen bei Angestellten, Angehörigen, Bewohnern und Eigentümern: Das Seniorenparadies darf vorerst geöffnet bleiben. Doch nur für wenige Jahre. Dann müssen sich der private Träger und die Heimleitung etwas einfallen lassen.

Günther Oertwig, Martina Deinzer und Barbara Oertwig sind erleichtert, dass das Seniorenparadies Bronn vorerst erhalten bleibt (von links nach rechts). Foto: Luisa Degenhardt



„Es geht weiter wie immer. Wir haben noch ein paar Jahre geschenkt gekriegt“, sagt Barbara Oertwig, die zusammen mit ihrem Mann Günther das Seniorenparadies seit 36 Jahren betreibt. Die Heimaufsicht hatte bauliche Mängel in dem Pflegeheim festgestellt. Denn es ist nötig, dass jedes Zimmer über eine Nasszelle verfügt. Doch die Räume der zwölf Bewohner — das Heim ist damit voll belegt — sind dafür zu klein. Ein Einzelzimmer ist 16 Quadratmeter groß, ein Doppelzimmer 18. In jedem Zimmer gibt es Toilettenstuhl und Waschbecken. Das große Stationsbad liegt außerhalb der Räume der Bewohner. Dort ist eine Badewanne, ein Hebelift und ein Duschsitz eingebaut. Das reicht aber nicht.

Martina Deinzer hat am 16. Juli vergangenen Jahres die Heim- und Pflegedienstleitung in Vollzeit übernommen. Die Auerbacherin erklärt, dass das Pflegewohngesetz eben vorsehe, dass jedes Zimmer ein eigenes kleines Bad hat. Doch dieses Gesetz sei schon einige Jahre alt. „Heute kommen Menschen ins Pflegeheim, die wirklich pflegebedürftig sind“, sagt sie. „Die, die noch können, bleiben daheim.“ Ob die sehr pflegebedürftigen Senioren in ihrer Nasszelle noch selbst duschen oder auf die Toilette gehen könnten, sei fraglich. Nichtsdestotrotz: Wenn die Nasszellen nicht bis zum 31. August 2021 eingebaut sind, muss das Seniorenparadies in seiner jetzigen Form schließen.

Die 51-jährige Deinzer hat sich aber schon Gedanken gemacht, wie der Betrieb weitergehen könnte. So könnte man zum Beispiel in der Tagespflege weitermachen oder eine Außenstelle für ein Hospiz einrichten. „Ich muss an meine Mitarbeiter denken, die brauchen in fünf Jahren auch noch einen Arbeitsplatz“, sagt sie. 27 Angestellte, vom Hausmeister bis zur Pflegekraft, sind im Seniorenparadies beschäftigt.

Die 82-jährige Barbara Oertwig erzählt, dass sich die Angehörigen kräftig gegen eine Schließung gewehrt hätten. In Schrift und Wort hätten sie sich an die Ämter gewandt. Ihr gleichaltriger Mann hatte insgesamt 635 Unterschriften für den Erhalt des Heimes gesammelt. Er und seine Frau leben im ersten Stock der ehemaligen Bronner Schule. Barbara Oertwig lobt die Mitarbeiter. „Wir haben ein gutes Schwesternteam. Die stürzen sich jetzt mit Feuereifer in die Zukunft.“ Deinzer bestätigt das. Ihre Mitarbeiter ließen sich von der drohenden Schließung nicht unterkriegen. „Dass in wenigen Jahren zu ist, daran verschwenden sie keinen Gedanken. Sie sehen alles positiv.“

Günther Oertwig betont, dass sich die Senioren in ihrem Paradies zuhause fühlen. Mit seinen 82 Jahren macht er immer noch den Wocheneinkauf. So eine Einrichtung wie die seine gebe es in der Umgebung kein zweites

Mal.

