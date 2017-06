"Sex and Rock’n’Roll"

Waldstock-Lokalhelden: The Black Mile bei Waldstock - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Tage bis zum Waldstock-Festival sind gezählt. Um die Vorfreude noch ein wenig anzukurbeln, stellen die Nordbayerischen Nachrichten ab heute jeden Samstag in einer Mini-Serie die lokalen Bands vor, auf die sich die Festivalfans am 7. und 8. Juli am Schloßberg freuen können. Den Anfang machen die Pegnitzer Lokalhelden The Black Mile. Im Interview erzählt Bandmitglied Hendrik Maletzki, warum es für die Musiker Ehrensache ist, bei Waldstock zu spielen.

The Black Mile, das sind Markus Giestl (Gesang), Gerard Moutsinga (Gitarre), Leo Gebelein (Gesang), Bernd Sorkalla (Bass) und Hendrik Maletzki (Schlagwerk) (von links). © Fotos: privat



The Black Mile, das sind Markus Giestl (Gesang), Gerard Moutsinga (Gitarre), Leo Gebelein (Gesang), Bernd Sorkalla (Bass) und Hendrik Maletzki (Schlagwerk) (von links). Foto: Fotos: privat



Warum wollt ihr gerade bei Waldstock spielen?

Hendrik Maletzki: Waldstock ist für uns Ehrensache, da wir alle einen persönlichen Bezug zu diesem Festival haben, zudem ist es wohl eines der schönsten Open-Air-Festivals der Region. Gute Musik, verrückte Vögel, eine geile Location, und das alles umsonst.

Wie würdet ihr eure Musik in wenigen Worten beschreiben?

Hendrik Maletzki von The Black Mile, einer Pegnitzer Formation, die beim Waldstock-Festival dabei ist.



Hendrik Maletzki von The Black Mile, einer Pegnitzer Formation, die beim Waldstock-Festival dabei ist.



Maletzki: Rockig, dunkel, schön, hart, sexy und etwas anders als gewöhnlich.

Was reizt euch mehr — große oder kleine Bühnen?

Maletzki: Auch kleine Bühnen können sehr groß sein, ich denke wir passen auf beide Bühnen sehr gut.

Wie wurdet ihr aufmerksam auf das Waldstock-Festival?

Maletzki: Die meisten Mitglieder unserer Band kennen Waldstock schon ihr halbes Leben, sozusagen ist es unsere Leidenschaft zur Livemusik, und das Treffen guter Freunde, weshalb wir auch immer Waldstock-Fans bleiben werden.

Warum sollten die Besucher euer Konzert auf keinen Fall verpassen?

Maletzki: Wir werden unsere erste Mini-CD auf Waldstock releasen und unser neues Baby sozusagen vorstellen. Die ersten fünf Besucher am Merch werden eine exklusive signierte CD umsonst erhalten. Die Auflage ist auch streng limitiert, deshalb ranhalten. Außerdem freuen wir uns, das Festival am Samstag eröffnen zu dürfen und die Waldstock-Bühne zu rocken, dazu werden wir uns sicherlich noch die eine oder andere Überraschung ausdenken.

Seit wann gibt es eure Band?

Maletzki: Uns gibt es nun ungefähr drei Jahre in dieser Besetzung.

Was macht für euch den Charme von Festivals wie Waldstock aus?

Maletzki: Viele Festivals wachsen schnell, da das große Geld lockt, verlieren dabei aber oft den Geist und auch den Charme. Waldstock bleibt sich treu und lässt es auch bei vielem einfach mal gut sein, so wie es ist. Ein Highlight sind auch die liebevoll gestalteten Dekorationen und natürlich die Mottobar. Unikat halt.

Wie festivalerfahren seid ihr?

Maletzki: Einige von uns haben schon einige Festival-Kilometer auf dem Tacho. Und das nicht zu knapp. Für The Black Mile steht mit Waldstock aber sicherlich ein Highlight in der bisherigen Bandgeschichte ins Haus.

Zu guter Letzt: Drei Dinge, die bei jedem Festival unabdingbar sind?

Maletzki: Eine Klischee-Frage oder? Natürlich Sex, Drugs and Rock’n’Roll.

Interview: LUISA DEGENHARDT