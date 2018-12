SG-Handballer schaffen gegen Favorit beinahe die Wende

Auerbach/Pegnitz spielt als Außenseiter bei der HSG Fichtelgebirge erst ängstlich, dann beherzt - vor 1 Stunde

AUERBACH - Mit einer überraschend knappen, aber verdienten 24:25-Niederlage endete das letzte Landesliga-Auswärtsspiel 2018 der SG Auerbach/Pegnitz beim favorisierten Tabellen-Vierten HSG Fichtelgebirge. Im Spiel zweier verletzungsgeplagter Teams hatten die Oberfranken vor etwa 180 Zuschauern über weie Strecken die Kontrolle, doch der Außenseiter bäumte sich am Ende nochmal auf.

Thomas Wilke (werfend) war gegen die HSG (in Blau) über weite Strecken des Spiels einer der wenigen Lichtblicke bei der SG. Foto: Peter Perzl © Peter Perzl



Thomas Wilke (werfend) war gegen die HSG (in Blau) über weite Strecken des Spiels einer der wenigen Lichtblicke bei der SG. Foto: Peter Perzl Foto: Peter Perzl



Selten hatten die Bergstädter eine bessere Chance als an diesem Tag, in der Städtischen Sporthalle in Marktredwitz etwas zu holen, denn Vladimir Haber musste neben Dominik Hartmann und Abwehrchef Markus Tröger kurzfristig auch auf Johannes Wippenbeck und damit auf seinen besten Werfer verzichten. Anstatt jedoch, wie von SG-Trainer Matthias Schnödt gefordert, gegen den hohen Favoriten befreit aufzuspielen, fehlte den Gästen von Beginn an der nötige Esprit, die nötige Einstellung, um den Gastgeber zu beeindrucken. "Es ist enttäuschend zu sehen, dass man offenbar den Hund zum Jagen tragen muss" ärgerte sich Schnödt kurz nach der Schlusssirene.

Mit Ausnahme von Spielertrainer Schnödt, Thomas Wilke und mit Abstrichen Moritz Hofmann zeigte über weite Strecken des Spiels keiner der SG-Handballer die erforderliche Emotion, die an diesem Tag durchaus den Ausschlag hätte geben können. "Ich will keinem unterstellen, dass er nicht alles gegeben hätte, aber wir haben nach Außen keinerlei Selbstvertrauen ausgestrahlt." Vielmehr musste Schnödt immer wieder selbst die Initiative ergreifen, die folgenden Aktionen vorgeben und über fast die gesamte Spieldauer auf der Platte stehen.

Die Personalsituation der SG ist bekanntlich angespannt, mehrere Akteure fallen aus, doch dass man von den einsatzfähigen Spielern etwas mehr erwarten kann, zeigten ausgerechnet die Youngster Tizian Podlech und Max-Anton Seiffert, auch wenn beide noch sehr sparsam mit ihren Emotionen umgehen. Dennoch waren es gerade die letzten zehn Minuten, in denen die Leistungen der Jungen einen Lichtblick und fast noch die Wende in einer schon verloren geglaubten Partie brachten.

Halbzeit stoppt Zwischenspurt

In den 50 Minuten zuvor hatten die Zuschauer von den Gästen relativ wenig gesehen. Vor allem defensiv war die SG ein ums andere Mal nicht auf der Höhe des Geschehens und ließ die Gegenspieler ungehindert zum Wurf kommen. Auch Torwart Valentin Kroher hatte keinen wirklich guten Tag erwischt und so konnten die Gastgeber ohne große Mühen nach dem letztmaligen Ausgleich der SG zum 3:3 fast unbehelligt auf 8:4 davonziehen. Erst eine Auszeit, in der Matthias Schnödt offenbar die richtigen Worte gefunden hatte, stoppte diesen Zwischenspurt.

Die Gäste kämpften sich, unterstützt von technischen Fehlern der Gastgeber und einem übertretenen Strafwurf auf 9:8 und nach dem 11:8 auf 12:11 heran. Anstatt jedoch das Momentum zu nutzen, ließen sich die SG-Spieler wieder etwas zurückfallen und sahen förmlich zu, wie die HSG den Halbzeitstand von 14:11 herstellte.

Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Oberfranken auf 16:11 und die wenigen mitgereisten Fans sahen die Niederlage schon kommen. Die HSG hielt die Gäste scheinbar problemlos auf Abstand und sah in der 49. Minute beim Stand von 22:16 wie der sichere Sieger aus. Jetzt endlich schickte die SG Torwart Max-Anton Seiffert für seinen glücklosen Kollegen zwischen die Pfosten und Tizian Podlech auf die linke Außenposition.

Strafwurf gehalten

Tatsächlich: Torwart "Manton" brachte mit mehreren Paraden und einem gehaltenen Strafwurf wieder etwas Zuversicht in die Köpfe und Herzen seiner Mitspieler und "Tizi" startete mit einem schnellen Gegenstoßtor eine nicht mehr erwartete Aufholjagd. Auch die Gastgeber schienen beeindruckt, denn plötzlich häuften sich ihre Fehler. Man hatte fast den Eindruck, sie hätten sich im sicheren Gefühl des Sieges bereits auf die Weihnachtspause eingestellt und nicht mehr die Kraft, sich wieder ins Spiel zu beißen. Tor um Tor arbeitete sich die SG heran, wurde aber von der Schlusssirene jäh aus ihrer Hoffnung auf Zählbares gerissen.

"Da wäre heute mehr drin gewesen, wenn wir in den ersten 50 Minuten nur annähernd den Einsatz gezeigt, wie am Ende. Jetzt sind wir nächsten Samstag gegen Kunstadt schon fast zum Siegen verdammt, um nicht endgültig in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden" richtete Matthias Schnödt seinen Blick bereits auf das Finale in der Helmut-Ott-Halle.

HSG Fichtelgebirge: Zitzlmann, Englbrecht, Petricevic (8/1), Burger (1), Bralic (3), Berger (1), Flasche (3), Wölfel, Fronk (1), Rieß, Brosko, Danielka (3), Birner A. (3), Birner T. (2).

SG Auerbach/Pegnitz: Kroher, Seiffert, Tannenberger (1), Schnödt (2), Hofmann Mo., Weisser, Podlech (2), Hofmann A. (7/3), Kolb, Kraus (1), Schalanda, Wilke (11/1).

HARALD WEIDMANN