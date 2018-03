"SG ist die einzige Möglichkeit für uns zu überleben"

PEGNITZ/AUERBACH - Sie sind ein notwendiges Übel und werden im ländlichen Amateurfußball wohl Standard: Spielgemeinschaften im Nachwuchsbereich. Im gemeinsame Interview erklären Die Jugendleiter Tanja Schwindl (SG Auerbach) und Max Merkl (SG Pegnitz), wie der demografische Wandel auch König Fußball erwischt.

Tanja Schwindl ist seit neun Jahren Jugendleiterin der SG Pegnitz. Als Vereinsmitglied gehört sie dem SV 08 Auerbach an, der gleichzeitig federführend in der Spielgemeinschaft ist. Er bringt zusammen mit SC Glückauf Auerbach und ASV Michelfeld Nachwuchskicker von G- bis A-Junioren ein, an den zwei höchsten Jahrgangsstufen ist auch der FC Troschenreuth beteiligt. Max Merkl erlebt sein viertes und letztes Jahr als Jugendleiter der SG Pegnitz. Hier ist der ASV Pegnitz zuständig, dem Merkl angehört. Der Verein hat eine eigene G-Jugend, in der Spielgemeinschaft arbeitet er mit FC Pegnitz, FC Troschenreuth und SV Bronn zusammen Foto: Marcel Staudt



Frau Schwindl und Herr Merkl, Amateurfußballer sprechen mittlerweile wie die Profis. Es heißt, dass im Nachwuchsbereich die Infrastruktur stimmen muss, damit der Unterbau für die Vollmannschaften passt. Ab welcher Jahrgangsstufe ist es für die beteiligten Vereine wichtig, in welchen Ligen Ihre SG-Teams spielen?

Tanja Schwindl: Ab der D-Jugend. Vorher gibt es keine Ligen, sondern Gruppen. Es geht darum, im Ligabetrieb möglichst viel Spielpraxis zu bekommen.

Max Merkl: Bei uns im ländlichen Bereich kannst du aber wenig beeinflussen. Je höher die Liga, desto besser. Wenn es mal einen goldenen Jahrgang gibt, kann das später Früchte tragen. Das haben wir vor etwa zehn Jahren gemerkt: Da hatten wir beim ASV einen goldenen Jahrgang, der letztendlich im Herrenbereich in die Landesliga aufgestiegen ist.

Keines Ihrer SG-Teams spielt oberhalb der Kreisebene. Reicht das?

Schwindl: Wir sind letztes Jahr im Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund mit der A- und B-Jugend abgestiegen und sind in den Spielkreis Amberg/Weiden gewechselt. Hier gibt es ein anderes System: Zwei Runden, also eine Frühjahrs- und eine Herbstrunde. So ist es für einen guten Jahrgang möglich, binnen eines Jahres zwei Mal aufzusteigen. Mit der A- und B-Jugend sind wir gleich wieder in die Kreisliga aufgestiegen. Dort möchten wir mit allen Jahrgangsstufen hinkommen.

Merkl: Auch unser Ziel ist es, mit allen Teams in der Kreisliga zu spielen. Aber das ist im Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund schwierig. Das System aus Amberg/Weiden kannte ich noch nicht. Hört sich aber gut an.

Schwindl: Man sieht einfach, dass es den Spielern zugute kommt. Stärke Jahrgänge kommen schneller nach oben und schwächere, die in der Liga nicht mithalten können, werden nicht ein ganzes Jahr gequält. Vom Prinzip her ist das super. Es handelt sich aber um ein Pilotprojekt.

Herr Merkl, Sie sprachen eingangs davon, was mit einem goldenen Jahrgang möglich sein kann. Ist so einer in Pegnitz mal wieder in Sicht?

Merkl: Wir hatten eine längere Flaute, aber es wird wieder besser. Ich glaube aber nicht, dass es nochmal so leicht für einen Jahrgang nach oben gehen wird. Wir verlieren schon in der D-Jugend Spieler an größere Vereine.

Schwindl: Das Problem haben wir genauso. Weiden, Bayreuth, Nürnberg oder auch JFG Obere Vils — gute Spieler sind begehrt und gehen oft weg.

Demografischer und digitaler Wandel machen den Vereinen zu schaffen, Aktive werden weniger. Merkt das auch König Fußball?

Schwindl: Klar. In Auerbach haben wir Handballer und Schwimmer, Bouldern ist Trendsportart. Es werden aber nicht mehr Kinder.

Merkl: Die Vereine schaffen es nicht mehr, alle Jahrggänge mit eigenen Jugendmannschaften zu besetzen. Sonst müsste man ja keine SG machen. Von König Fußball kann man nicht mehr sprechen. Du musst den Kindern etwas bieten.

Schwindl: Wenn man alle Kosten einbezieht, sind es pro Kind und Trainingseinheit nicht mal 50 Cent. Das haben wir ausgerechnet, um den Eltern zu verdeutlichen, wie günstig es ist. Ohne die Sponsoren würde es nicht gehen.

Präsident Rainer Koch sprach bei den BFV-Bezirkstagen vom fiktiven FC Digital. Er rief die Vereine auf, sich im Netz besser zu präsentieren. Kommen mehr Kinder zum Fußball, weil die Homepage hübsch ist?

Schwindl: Unsere Homepage ist veraltet, aber auf Facebook und Instagram sind wir sehr aktiv. Das ist extrem wichtig, um in Kontakt zu kommen.

Merkl: Wenn ich Kinder mit Interesse am Fußball hätte, würde ich auch googeln, was es in der Umgebung gibt. Das ist heute eben so.

Sie hören als Jugendleiter auf. Warum?

Merkl: Ich habe zwei Wahlperioden hinter mir und habe es gerne gemacht. Meine zwei Mädels interessieren sich nicht für Fußball. Ich will mich mehr um die Familie kümmern und habe mit Rennradfahren ein zeitintensives Hobby. Ich bleibe aber meinem Heimatverein ASV treu und organisiere weiterhin den Auf- und Abbau des Kirchweihzelts.

Wie finden es die Leute im Heimatverein, dass Sie Ihr Amt bei der SG aufgeben?

Merkl: Naja, hinter vorgehaltener Hand heißt es immer: Du kannst schon gehen — so lange du einen Nachfolger bringst.

Haben Sie einen Nachfolger?

Merkl: Mittlerweile habe ich eine Nachfolgerin gefunden. Es ist Sabrina Holzmann ,bisher hatte sie die Koordination im Kleinfeldbereich inne.

Die Auerbacher und Pegnitzer Handballer werden ab kommender Saison eine SG im Erwachsenenbereich bilden. Ist das auch eine Idee für den Jugendfußball?

Schwindl: So lange jeder seine Mannschaften in allen Altersklassen stellen kann, wird es kaum Auerbacher Eltern geben, die ihr Kind extra nach Pegnitz fahren und umgekehrt. Aber wenn der demografische Wandel so weitergeht, können wir nicht sagen, ob das auch in fünf oder zehn Jahren noch so sein wird.

Merkl: Das Einzugsgebiet wird sich immer weiter ausweiten und irgendwann werden sich die Gebiete treffen. Dann muss man miteinander sprechen.

Haben Sie Möglichkeiten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?

Schwindl: Wir machen im Kleinfeldbereich einmal jährlich unseren Kindergarten-Cup. Wir laden Kindergärten aus Auerbach, Neuhaus, Königstein und Kirchenthumbach ein. So können wir an die Jüngeren rankommen. Außerdem gibt es in der Auerbacher Mittelschule das Projekt "Sport und Schule". Da sind wir dieses Jahr zum ersten Mal dabei und dürfen uns für einen Tag vorstellen. Schauen wir mal, was es bringt.

Merkl: Wir machen einmal pro Jahr bei den Kindergärten eine Wurfzettelaktion. Wenn man erst bei Fünftklässlern auf sich aufmerksam macht, ist man spät dran.

Wie aggressiv wird im Jugendbereich um Talente geworben?

Schwindl: Den Jüngsten, den der 1. FC Nürnberg von uns geholt hat, war ein F-Jugendspieler. Ich würde aber nicht sagen, dass die Talente gelockt werden. Es geht eher um die Eltern, man will ja seinem Kind keine Chance verbauen, es vielleicht nach oben zu schaffen. Aber die Erwartungshaltung ist manchmal falsch. Manche Eltern glauben, bei großen Vereinen wird ihnen alles bereitgestellt. Das stimmt allerdings nicht. Der Club stellt nur das Trikot. Hosen und Stutzen müssen nachgekauft werden, so bald das Kind rausgewachsen ist.

Falls das Kind dann doch gut genug für den Club ist.

Schwindl: Genau. Wir wollen dagegen jeden mitspielen lassen, auch wenn wir überall in der Kreisliga spielen möchten. Und von der Ausrüstung her stellen wir mehr als die großen Vereine.

Merkl: Beim ASV gab es das früher schon, dass man auch auf fremden Plätzen nach talentierten Kindern und Jugendlichen Ausschau gehalten hat. Aber ich habe das nie gemacht. Wenn jemand kommen möchte, ist er willkommen. So ein Wechsel von uns zu einem größeren Verein kann aber auch Vorteile für uns haben: Vielleicht schafft es ja der Spieler dort nicht nach oben, wird aber ein fußballerisch top-ausgebildeter Jugendlicher. Und den kann man dann als kleinerer Verein im Herrenbereich wieder sehr gut brauchen.

Glauben Sie, dass Spieler später zu Ihrem Heimatverein zurückwechseln, obwohl sie im Amateurfußball andernorts ein paar Hundert Euro verdienen können?

Merkl: In der momentanen Fußballkultur nicht mehr. Das merken wir doch selbst beim ASV: Wir haben es nicht geschafft, mit Spielern aus unserem Nachwuchs dauerhaft in der Landesliga zu bleiben. Wahrscheinlich steigen wir nun in die Kreisliga ab. Den Spieler, der sagt "ich bin ein ASVler", gibt es kaum noch. Das lernen die Jugendlichen doch schon im Nachwuchsbereich kennen. Die spielen mal für zwei Jahre hier, dann für ein Jahr dort, weil es für den Vater wurscht ist, ob er 20 Minuten in die eine oder in die andere Richtung fährt. Sie werden zu eigenständigen Fußballern, aber die Vereinszugehörigkeit schwindet. Da tragen sicherlich auch die Spielgemeinschaften ihren Teil bei. Aber die SG ist die einzige Möglichkeit für uns, im Jugendfußball zu überleben.

Dann geht die Gleichung "Spieler gehen von uns weg, um später verbessert wiederzukommen" nicht mehr auf.

Merkl: Als Fußballer vielleicht schon noch, aber als Ehrenamtlicher nicht.

Schwindl: Mit dem Ehrenamt ist es momentan schwierig, aber ich habe Hoffnung. Zurzeit haben wir 17 Jugendliche, die die C-Trainerlizenz machen. Und bei Veranstaltungen der A- und B-Jugend, beispielsweise bei Turnieren, spannen wir die Spieler mit ein, nicht nur die Eltern. Dadurch kann sich wieder Vereinstreue und somit Interesse fürs Ehrenamt entwickeln. Wir müssen es den Jugendlichen beibringen.

