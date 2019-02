SG sichert mit Zwischenspurt fünften Sieg in Folge

AUERBACH - In einem Spiel zweier personell arg gebeutelter Teams behielt die gastgebende SG Auerbach/Pegnitz die Oberhand und gewann gegen den TV Münchberg am Ende in der Höhe verdient mit 30:20 (14:14). Nach einem durchwachsenen ersten Durchgang genügte den Blau-Weißen ein Zwischenspurt von acht Minuten, um den fünften Sieg in Folge zu sichern.

Zwei Siege an einem Tag: Lukas Weisser (in Blau) spielte erst für die A-Jugend, am Abend gewann er mit den Herren gegen Münchberg (in Schwarz). © Foto: Klaus Trenz



Mission erfüllt. Die SG-Handballer konnten die deftige Hinspielniederlage (17:27) ausgleichen. Dabei verlief die Partie für die Gastgeber zunächst eher durchwachsen. Nach drei Minuten glich Thomas Wilke, der wegen andauernder Manndeckung einen etwas ruhigeren Abend verlebte, zum 2:2 aus, bevor der TV einige Fehler der Gastgeber in die Treffer zum 2:5 Führung ummünzte. Mit zwei weiteren Wilke-Treffern und einem Tor von Matthias Schnödt nutzte die SG eine Strafzeit gegen Münchberg und zog kurzfristig gleich. Dennoch brachte der schnelle Ausgleich wenig Sicherheit. Vielmehr ließen sich die Hausherren immer wieder düpieren und mussten einem ständigen, wenn auch knappen Rückstand hinterherlaufen.

Die Gäste, die auf ihren Spielmacher Jan Lad ebenso verzichten mussten wie auf Abwehrchef Simon Oberländer zeigten in dieser Phase, dass sie durchaus auch mit dem geharzten Ball umgehen können. Hier tat sich vor allem Linkshänder Vit Kalas hervor. Allerdings erwies sich nun das Fehlen eines weiteren Rückraumwerfers als Problem, da das Spiel des TV berechenbarer war.

Als in der 20. Minute auch noch der bis dahin durchaus erfolgreiche Ersatz-Spielmacher verletzt ausfiel, wurde es für die Gästeimmer schwieriger, strukturierte Angriffe zu fahren. Die Münchberger hatten es den den SG zu verdanken, dass ihr Vorsprung kurz vor der Pause sogar auf zwei Treffer anwuchs (12:14) und erst nach einer Auszeit und wenige Sekunden vor der Pause ausgeglichen wurde (14:14).

Offenbar hatte Matthias Schnödt in der Kabine die richtigen Worte gefunden, denn bereits wenig mehr als fünf Minuten später war die Partie fast schon zugunsten der Heimmannschaft entschieden (19:14). Vor allem Maximilian Hofmann tat sich in dieser Phase hervor, sowohl als Regisseur in der Abwehr, als auch als treffsicherer Angreifer. Der inzwischen eingewechselte Max-Anton Seiffert tat ein Übriges dazu und ermöglichte mit einigen Paraden seinen Kollegen schnelle und einfache Tore.

Münchbergs Trainer Frank Lichtinger versuchte den Lauf der Blau-Weißen durch eine Auszeit zu unterbrechen, konnte jedoch nicht verhindern, dass die nächsten Torschützen Tannenberger und Schnödt hießen. Nach weniger als zehn Minuten in der zweiten Hälfte war die Partie endgültig entschieden. Der Vorsprung der SG war für die Oberfranken zu groß. Zumal sich nun immer mehr die fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar machten. So musste zeitweise Kreisläufer David Mayer aus dem Rückraum agieren.

"Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich stabiler in der Abwehr, ,Manton‘ hat einige Bälle gehalten und Münchberg hat mehr und mehr Fehler gemacht", sagte SG-Trainer Matthias Schnödt nach dem Spiel. Man hatte fast den Eindruck, dass sich bei den Gästen wegen des schnellen Rückstandes der geharzte Ball immer mehr zu einem Problem entwickelte. Zudem hatten sie mit häufigen und über die gesamte Spieldauer überraschenden Pfiffen der Unparteiischen mehr zu kämpfen, als die Gastgeber. Schnödt hatte sein Team bewusst darauf eingestellt. "Ich hatte den Jungs extra noch einmal gesagt, sie sollten sich nicht zu irgendwelchen Äußerungen hinreißen lassen, denn einmal Blau wegen Meckerns ist genug."

Man hatte fast den Eindruck, dass sich der TV in sein Schicksal ergeben hatte. Nicht dass sie es nicht versuchten, es klappte einfach nicht mehr viel. So kontrollierte die SG das Spiel problemlos und hielt den Gast bis zur Schlusssirene bei lediglich sechs Treffern, wovon Vit Kalas alleine drei erzielte. "Ich bin heute sehr zufrieden", freute sich Schnödt über den klaren Sieg. "Trotz unserer personellen Situation haben wir überzeugend gewonnen. Maxi Hofmann hatte zwar erneut einen großen Anteil, aber auch Sebastian Bürger in der Abwehr und Thomas Bauer hatten mehrere gute Aktionen."

Daneben hob Schnödt auch Torwart Max-Anton Seiffert und Lukas Weisser hervor, die bereits am Nachmittag entscheidend für den Sieg der A-Jugend waren und nun auch im Männerteam gute Leistungen geboten hatten.

SG Auerbach/Pegnitz: Kroher, Seiffert, Tannenberger (4), Schnödt (4), Bürger, Weisser (3), Eckert (1), Bauer (1), Hofmann A. (3/1), Hofmann Ma. (5), Kraus, Schalanda (3), Wilke (6).

TV Münchberg: Hurt, Bär F., Breuherr, Kalas (8/1), Baumgärtel (2), Richter, Panzer, Schrepfer (4), Roßner (1), Winterstein (3), Bär Chr., Mayer (2).

HARALD WEIDMANN