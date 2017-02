Sicherere Auffahrt auf die A 9

Nach Unfallhäufung plant das Staatliche Bauamt die Errichtung von Ampelanlagen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Weil es an den Auffahrten auf die A9 bei Pegnitz immer wieder zu Unfällen kommt, hat das Landratsamt Bayreuth bereits Geschwindigkeitsbeschränkungen in diesem Bereich eingeführt. In einem nächsten Schritt werden nun Ampeln installiert. Dafür laufen gerade die Planungen.

An der B 470 soll eine Ampel an der Autobahnauffahrt in Richtung Bayreuth installiert werden. Dadurch sollen Unfälle vermieden werden. © Ralf Münch



An der B 470 soll eine Ampel an der Autobahnauffahrt in Richtung Bayreuth installiert werden. Dadurch sollen Unfälle vermieden werden. Foto: Ralf Münch



„Ein Problem waren die Linksabbieger von Pegnitz in Richtung Berlin, die mit dem Gegenverkehr von Auerbach Richtung Pegnitz kollidiert sind“, berichtet Fritz Baumgärtel, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Bayreuth mit derzeit rund 360 Mitarbeitern. „Dies liegt im Wesentlichen daran, dass Lkw, die von Pegnitz Richtung Auerbach fahren, aufgrund der Kurve entgegenkommende Pkw verdecken.“

Unfälle gab es auch an der Einmündung von Pegnitz auf die A9 Richtung Nürnberg – häufig, weil Autofahrer beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen hatten. Als Sofortmaßnahme habe das Landratsamt deshalb 2015 angeordnet, die zulässige Geschwindigkeit im kompletten Bereich der Anschlussstellen bis zur bestehenden Signalanlage B2/B85 auf 70 Kilometer pro Stunde zu beschränken, erläutert Baumgärtel.

Unfallkommissionen wurden eingesetzt, die im Frühjahr letzten Jahres ihre Ergebnisse der Regierung von Oberfranken präsentiert und unter anderem angeregt haben, die Anschlussstelle Pegnitz mit Ampeln auszustatten. In Abstimmung mit der Autobahndirektion Nordbayern sei damals festgelegt worden, dass dort die beiden Rampen „signalisiert“ und die neuen Ampeln mit der bestehenden Anlage an der B2/B85 bei Neudorf synchronisiert werden sollen, so Baumgärtel weiter.

„Inwieweit die Einmündung der B28 von Plech mit in die Signalisierung einzubinden ist, müssen erst die verkehrstechnischen Berechnungen zeigen“, skizziert der Abteilungsleiter. Für diese hat vergangene Woche die Bayreuther Firma Geovista eine Verkehrszählung durchgeführt (siehe nebenstehender Info-Kasten). Mobile, an Stangen befestigte Kameras zeichneten einen Tag lang von 6 bis 20 Uhr die vorbeikommenden Pkw und Lkw auf.

„Im Gegensatz zur Zählung mit menschlichem Personal geht da kein Fahrzeug verloren“, betont Inhaber Roland Gilg. Eine kanadische Firma werte die Filme nun automatisch aus und erfasse dabei die Ströme von sieben Fahrzeugklassen – angefangen von Fahrrädern über Motorräder und Pkw bis hin zu Bussen und Lkw über 3,5 Tonnen. „Die aufbereiteten Daten gehen an die beauftragte Signalbaufirma und fließen in die Signalprogrammberechnungen ein“, beschreibt Verkehrsexperte Baumgärtel die weiteren Planungen. Sein Amt ist für 154 Kilometer Bundesstraßen (davon elf Kilometer in der Baulast der Stadt) und 275 Kilometer Staatsstraßen in Stadt und Landkreis Bayreuth zuständig.

Bundesweit tätig

Die staatliche Behörde arbeitet mit der Verkehrsmesstechnikfirma Geovista schon länger zusammen und hat sie beispielsweise bereits für sogenannte Knotenpunkts-Zählungen im Vorfeld des Ampelbaus an der B2 bei der Guyancourt-Brücke in Pegnitz und an der B22 bei Seybothenreuth beauftragt. Das 1999 von Gilg und Hans Taubald gegründete Unternehmen ist bundesweit vor allem für Kommunen und staatliche Institutionen tätig sowie für von diesen beauftragte Ingenieurbüros.

ASTRID LÖFFLER