Sicherheit geht in Betzenstein vor: Ortstafel wird versetzt

Geschwindigkeit beim Ärztehaus soll verringert werden — Anwohner stellten einen Antrag - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Die Situation ist gefährlich, wenn man von Betzenstein die Bayreuther Straße ortsauswärts in Richtung des neuen Ärztehauses läuft. Es gibt keinen Gehweg dort hin, der Straßenabschnitt entlang des Ärztehauses liegt außerhalb der Ortschaft, das heißt, Tempo 100 ist erlaubt und ein Überholverbot beginnt erst an der Ortstafel.

Momentan darf beim neuen Betzensteiner Ärztehaus noch 100 Stundenkilometer gefahren werden. Wenn das Ortsschild versetzt wird, reduzziert sich die Geschwindigkeit. © Ralf Münch



Jürgen von Müffling macht sich Sorgen, dass Fußgänger sicher zu dem Ärztehaus, das seit Anfang Dezember dort eine Gemeinschaftspraxis mit drei Medizinern bildet, kommen. "Auch eine sichere Querung der Staatsstraße gibt es nicht", so der 76-Jährige. Er habe den Geschäftsstellenleiter Roland Leuchner schon darauf angesprochen, der wollte das Thema im Rathaus weitergeben.

Antrag gestellt

Es gebe einen Antrag der Bewohner des Baugebiets am Teufelsloch, die Ortstafel weiter nach außen zu versetzen, sagte Bürgermeister Claus Meyer (FW) bereits beim Rathausgespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Dies habe er an das Landratsamt weitergegeben. Es habe bereits einen Ortstermin mit der Behörde, dem Straßenbauamt und der Polizei gegeben.

Dabei wurde entschieden, dass die Ortstafel nach außen versetzt wird, so dass sie mit der Bebauungsgrenze des Betzensteiner Ärztehauses abschließt. Auch die übrige Beschilderung soll überarbeitet werden. "Es soll auch einen Gehsteig geben", so Claus Meyer weiter. Das müsse aber erst im Stadtrat besprochen werden. Es stehen mehrere Varianten — ob beidseitig, einseitig und mit Querung — zur Diskussion.

"Bereits Anfang Februar fand eine Verkehrsschau zusammen mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth, der Polizei und der Stadt Betzenstein an dieser Stelle statt", bestätigt Herbert Retzer, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamtes Bayreuth, auf Nachfrage. Dabei sei festgelegt worden, den Standort der Ortstafel den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und in Richtung Ottenhof zu versetzen. Das Landratsamt werde kurzfristig eine entsprechende Anordnung erlassen. Das bestehende Überholverbotsschild wird entfernt. "Die Beschilderung eines Überholverbotes ist innerorts grundsätzlich nicht nötig", so Retzer.

FRAUKE ENGELBRECHT