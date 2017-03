Sie reden, damit Flüchtlinge in Pegnitz ankommen

Projekt "Lehrpfade in die Pegnitzer Stadtgesellschaft" läuft bis ins Jahr 2019 — Integrationszentrum geplant - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit einem Jahr läuft das Integrationsprojekt "Lehrpfade in die Pegnitzer Stadtgesellschaft". Weil es erfolgreich ist, schießt die Nationale Stadtentwicklungspolitik 85.000 Euro hinzu und ermöglicht so die Weiterführung bis mindestens 2019. Das nächste Vorhaben heißt Integrationszentrum.

Katrin Hauck, Veronika Kobert, Silvia Hermann, Verena Wurmser, Uwe Raab, Florian Striegl und Susanne Bauer werden auch weiterhin miteinander im Gespräch bleiben, damit die Integration in Pegnitz funktioniert. © Klaus Trenz



Momentan leben etwa 160 Flüchtlinge in Pegnitz, 85 in der Gemeinschaftsunterkunft am Kleinen Johannes, 27 unbegleitete Jugendliche in einer Jugendeinrichtung und der verbleibende Teil in einer eigenen Wohnung. "Die Flüchtlinge machen knapp mehr als ein Prozent der Stadtbevölkerung aus, das ist bundesrepublikanischer Durchschnitt", sagte Bürgermeister Uwe Raab beim Pressegespräch.

Er hatte dazu eingeladen, weil die Integrationsarbeit in der Stadt alles andere als bundesrepublikanischer Durchschnitt ist: Pegnitz ist eine von zehn Städten, die von der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gefördert werden. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und Gemeindebund.

85.000 Euro kommen von dieser Initiative, die gleiche Summe bringt die Stadt, auch durch Spenden, selbst auf. Somit kann das "Zusammenspiel zwischen Ehrenamt und unterschiedlichen professionellen Institutionen" weiterlaufen.

Auf die Akteure ist Verlass

Die verschiedensten Akteure arbeiten zusammen, damit die wesentlichen Lebensgrundlagen wie Wohnen und Arbeit für die Flüchtlinge sichergestellt sind, davon zeugte auch das Pressegespräch: Am Tisch saßen Veronika Kobert (Integrationsbeauftragte für die Stadt Pegnitz), Dekan Dr. Gerhard Schoenauer, Verena Wurmser (Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte beim Landkreis Bayreuth), Silvia Hermann (Koordinierungsstellen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Bayreuth), Susanne Bauer (Unterstützerkreis Pegnitz), Katrin Hauck (Verwaltungsfachangestellte im Bürgermeisteramt) und Florian Striegl (Arbeitsvermittler beim Jobcenter Pegnitz).

Wurmser und Hermann bescheinigten den Pegnitzern eine vorbildliche Integrationspolitik. "Auf die Akteure hier kann man sich super verlassen", sagte Wurmser.

Striegl gab Einblick in seine Arbeit als Arbeitsvermittler. Bis er sich um die Flüchtlinge kümmern kann, müssen deren Asylanträge erst bewilligt und das Bleiberecht erteilt worden sein. Das sind momentan 58 Erwachsene, im Amtsdeutsch heißen erwerbsfähige Leistungsberechtigte. "Vom Analphabeten bis zum Akademiker ist alles dabei", sagte Striegl.

Langsam heranführen

Bevor es an die Suche nach einer Arbeitsstelle geht, müsse aber mindestens das Sprachniveau B 1 vorliegen, bei bestimmten Berufsbildern wie beispielsweise Elektroniker das Sprachniveau B 2. Bis jemand ausreichend Deutsch spricht, sodass Striegl für ihn Arbeit suchen kann, könne es eineinhalb Jahre dauern. Die nächste Phase seien dann "Praktika in geschütztem Rahmen". Die Personen werden also langsam ans Arbeitsleben herangeführt.

Um das kulturelle Ankommen kümmern sich Kobert und Ehrenamtliche, beispielsweise der Unterstützerkreis. Im Rathaus beantwortet Katrin Hauck die Fragen der Neu-Pegnitzer. Gemeinsam arbeiten die Beteiligten der "Lehrpfade in die Pegnitzer Stadtgesellschaft" nun am nächsten Vorhaben: Ein Integrationszentrum.

"Wir sind auf Immobiliensuche", sagte Veronika Kobert. Entstehen soll ein fester Ort, an dem Bedarfe ermittelt, Maßnahmen und Projekte geplant, abgestimmt und durchgeführt sowie Informationen über bestehende Angebote ausgetauscht werden können. Das Integrationszentrum soll nicht nur Anlaufstelle für Flüchtlinge sein. Ziel ist es, junge Migranten möglichst längerfristig in Pegnitz zu halten, um dem allgemeinen Trend der alternden Bevölkerung entgegenzuwirken.

Dass es auch weiterhin mit der Integration in Pegnitz klappen kann, davon ist Dekan Schoenauer überzeugt. Und das von Anfang an. "Wir haben hier ganz viele Ehrenamtliche und Gott sei Dank keinen rechten Sumpf."

MARCEL STAUDT