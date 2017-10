Sieben Verletzte und 30.000 Euro Schaden in Altenplos

Ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug wurde beim Abbiegen von der B85 gerammt - vor 8 Stunden

ALTENPLOS - Insgesamt sieben Verletzte und mindestens 30.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf der B85 in Höhe von Altenplos ereignete.

Ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug wollte von Kulmbach kommend in Altenplos nach rechts in ein Wohngebiet abbiegen. Ein dahinterfahrender Fahrzeugführer aus Kulmbach übersah den Abbiegevorgang und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall wurden sämtliche Fahrzeuginsassen, darunter drei Kinder im vorausfahrenden Pkw, so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäusern gebracht werden mussten. Glücklicherweise können lebendbedrohliche Verletzungen bei den sieben Personen zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B85 kurzfristig gesperrt werden.

