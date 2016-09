Sieg über italienischen Erstligisten in letzter Sekunde

BAYREUTH - Für ein Duell auf Augenhöhe mit dem Deutschen Meister ist Medi Bayreuth eine Woche vor dem Saisonstart der Bundesliga noch nicht bereit. Diese nicht sonderlich überraschende Erkenntnis lieferte das Vorbereitungsturnier um den Expert-Jakob-Cup, als die Gastgeber gegen Brose Bamberg vor rund 1200 Zuschauern mit 53:84 (26:43) vollkommen chancenlos waren.

Assem Marei (in Gelb) war gegen Bamberg der auffälligste Bayreuther. Foto: Foto: Peter Kolb



2:0, 4:2 und 6:4 führte das Medi-Team, doch damit war es nach knapp drei Minuten vorbei. Eine 0:12-Serie zum 6:16 nach fünf Minuten deutete dann schon die Kräfteverhältnisse an. Acht Punkte von Assem Marei in den letzten drei Minuten des ersten Viertels hielten die Gastgeber zwar über 15:16 (8.) noch bis zum 20:25 in der ersten Pause im Spiel, aber schon nach dem 0:9-Start in den zweiten Abschnitt zum 20:34 (14.) konnte es kaum noch Zweifel am Bamberger Sieg geben.

Gut fünf Minuten lang mussten die Bayreuther auf ihren ersten Punkt im zweiten Viertel warten, und dann gelangen ihnen auch insgesamt nur sehr magere sechs. In der zweiten Hälfte verfestigte sich der Eindruck, dass der deutsche Meister (ohne Nationalspieler und Center Leon Radosevic, dafür mit acht Ausländern, von denen drei zum Kader des Kooperationspartners FC Baunach in der ProA gehören) den Spielverlauf mit der Intensität seiner Defensivarbeit ziemlich beliebig bestimmen konnte. Allein mit Ballbewegung kamen die Gastgeber kaum zu guten Würfen (und die wurden dann auch nicht hochprozentig verwertet), sondern jeder Erfolg musste hart erarbeitet werden. Nach neun Minuten des dritten Viertels hatten die Bayreuther wieder nur sechs Punkte erzielt und lagen schon mit mehr als 30 Punkten zurück (32:63). Der höchste Abstand war schließlich beim 38:71 (33.) erreicht.

Deutlich auffälligster Akteur im Medi-Team war Assem Marei. Der kampfstarke ägyptische Center war nicht nur der einzige Bayreuther mit zweistelliger Punktausbeute (14), sondern sammelte auch noch überragende 18 Rebounds und die meisten Assists (fünf). Bei etwas glücklicherer Chancenverwertung (5/13 aus dem Feld) hätte er sich sogar noch deutlicher abheben können. Wie deutlich er im Kampf um den Stammplatz auf Position fünf derzeit vor Andreas Seiferth in Führung liegt, zeigt vor allem die Plus-Minus-Bilanz: In den fast 24 Minuten mit Marei auf dem Feld erzielten die Bayreuther nur zwei Punkte weniger als Bamberg, in den nur gut 16 Minuten mit Seiferth aber 29.

Bei Bamberg imponierte wieder einmal vor allem die ausgeglichene Besetzung. Schon bei Halbzeit standen zehn Namen in der Korbschützenliste, wobei außer Fabien Causeur (neun) niemand mehr als sechs Zähler vorzuweisen hatte. Am Ende lag der junge slowenische Spielmacher Aleksej Nikolic (15) an der Spitze. Schon an vierter Stelle folgte der aus Bayreuth stammende Center Leon Kratzer, der nach anfänglichen Unsicherheiten in der zweiten Halbzeit acht Punkte erzielte.

Medi schloss das Turnier auf Platz drei ab. Ein Dreier von Kyan Anderson mit der Schlusssirene brachte die Entscheidung gegen den italienischen Erstligisten Dolomiti Energia Trentino mit 88:86 (47:42). Den Turniersieg sicherte sich Bamberg mit einem 82:63 über Ligakonkurrent Ludwigsburg.

EBERHARD SPAETH