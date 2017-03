Silbernen Golf-Kombi in Bayreuth gestohlen

Sieben Jahre altes Fahrzeug hatte noch einen Restwert von 6000 Euro - vor 5 Stunden

BAYREUTH - In der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter den in einer Einfahrt abgestellten silbernen VW Golf Kombi mit den Kennzeichen „WN-BZ 8992“. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von 22.30 Uhr am Mittwochabend bis 8 Uhr am Donnerstagmorgen gelang den Dieben mit dem silbernen VW Golf IV Variant unerkannt die Flucht. Das sieben Jahre alte Auto mit einem Zeitwert von etwa 6.000 Euro war in der Einfahrt vor einem Wohnanwesen in der Nobelstraße abgestellt.

Die Ermittler stellen folgende Fragen: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, oder im Vorfeld, im Stadtteil „Kreuzstein“ verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer hat den grauen Golf IV Variant mit den Kennzeichen „WN-BZ8992“ nach der Tat noch gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.

