Silvester im Auerbacher Feuerwehrhaus

Wenn es ruhig bleibt, feiern auch Rettungskräfte und Co. im Dienst den Jahreswechsel - vor 12 Minuten

AUERBACH - Auf der einen Seite ist die Neujahrsnacht für Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz wie jede andere: Wenn etwas passiert, müssen sie so schnell wie möglich vor Ort sein. Andererseits versuchen die Einsatzkräfte nach Möglichkeit schon, den Jahreswechsel feierlich zu begehen.

Am Neujahrsmorgen 2018 brannte in Auerbach ein Einfamilienhaus komplett aus. Für die Feuerwehr war es der einzige Einsatz dieser Größenordnung seit mindestens 30 Jahren. © Jürgen Masching



Das vergangene Silvester wird Sven Zocher, Kommandant der Feuerwehr Auerbach, wahrscheinlich nie vergessen. Zwischen 4 und 5 Uhr morgens am 1. Januar brach im Wohngebiet Schleichershof Feuer aus. Das Zuhause einer fünf Mitglieder starken Familie wurde ein Raub der Flammen, die Brandursache ist bis heute nicht geklärt. Alle sieben Personen, die sich im Haus aufhielten, erlitten leichte Rauchvergiftungen, das Gebäude brannte komplett aus. Der massive Einsatz der Feuerwehr, die mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnanwesen. "So etwas habe ich in meinen 30 Jahren bei der Feuerwehr noch nie erlebt", sagt Zocher. Nur einmal, er weiß nicht mehr genau wann, habe es in dieser Zeit noch einen Hausbrand gegeben. "Das kann man aber nicht vergleichen, da haben lediglich zwei Räume gebrannt, die wir löschen konnten."

Ansonsten rückt die Feuerwehr eher wegen "Bagatelleinsätzen" aus, wie Zocher es nennt, wenn beispielsweise ein Feuerwerkskörper in eine Hecke fliegt und sie dadurch entzündet. Es gibt aber auch Jahre, da können Zocher und seine Kameraden im Feuerwehrhaus in Ruhe sitzen — weil der Piepser still bleibt. Zwei Jahre hat die Auerbacher Wehr ihre Tradition pausieren lassen, in der Silvesternacht zu 2019 werden sie aber wieder gemeinsam feiern. "25 bis 30 Leute werden wir zusammen mit den Ehefrauen schon sein", sagt Zocher. Die Partnerinnen bringen Speisen mit, es kommen genug für ein warm-kaltes Buffet zusammen. Wer im Falle eines Einsatzes nicht zu den Fahrern gehört, darf auch ein leichtes Weizen trinken. Und wenn es doch wieder zu einem großen Brand kommen sollte: "Wir haben 80 Aktive. Das ist ein großer Pool, aus dem wir schöpfen können."

Wie viele Polizisten im Einsatz sein werden, mag Manfred Plößner, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, nicht verraten. Das hat nichts mit Silvester zu tun, zu Schichtbesetzungen wird grundsätzlich keine Auskunft gegeben. Nur so viel: "Der Plan erfolgt nach dem Gerechtigkeits-Prinzip, jeder kommt mal dran", sagt Plößner. Anders als an Weihnachten wird auf Kollegen mit jungen Familien keine Rücksicht genommen.

Besonders ist zumindest das Essen auf dem Revier. "Da gibt es nach Möglichkeit schon etwas Feineres vom Catering-Service, vielleicht Lendchen", sagt Plößner. Getrunken wird aber nur "was nicht mal den Anschein von Alkohol hat", also auch kein alkoholfreier Sekt zum Anstoßen um 0 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sind die Polizisten aber laut Plößner meist ohnehin im Einsatz. "Typisch für Silvester sind Ruhestörungen, Familienstreitigkeiten und Körperverletzungsdelikte, bei denen zum überwiegenden Teil Alkohol im Spiel ist und Trunkenheitsfahrten mit dem Pkw."

Auf der Rettungswache herrscht ebenfalls Alkoholverbot. "Wir feiern, trinken aber nichts", sagt der ehrenamtliche Bereitschaftsleiter Markus Popp. Zwei Kollegen haben dort Dienst, wiederum zwei sind daheim auf Abruf, falls es einen größeren Einsatz gibt. "Schon im Januar steht fest, wer in der Neujahrsnacht Dienst haben wird. Wir hatten bei der Besetzung noch nie Probleme", sagt Popp.

Im Gegenteil: Silvester gehöre sogar zu den beliebteren Diensten und sei gerade bei Alleinstehenden gefragt. Rotes Kreuz und ASB wechseln sich bei der Besetzung der Schichten ab — einer macht den Tag, der andere die Nacht. "Das ist eine Besonderheit in Auerbach", sagt Popp.

Typisch für Silvester sind Unfälle, bei denen sich jemand an einem Feuerwerkskörper verletzt. "Dann ist meistens Alkohol im Spiel", sagt Popp, "aber solche Einsätze haben wir nicht jedes Jahr."

MARCEL STAUDT