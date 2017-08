Skandinavische Volksweisen in der Klaussteinkapelle

"Die Vier aus Gesees" traten mit A-Capella-Chormusik auf — Sänger erzählen Wissenswertes zwischen den Liedern - vor 1 Stunde

AHORNTAL - "Wir treten aus Freude am Singen auf." Dies sagt die Sängerin Petra Lautner aus dem Hummeltal im Gespräch nach dem Konzert "I Himmelen – Sommarpsalm" in der historischen Klaussteinkapelle hoch über dem Ahorntal.

„Die Vier aus Gesees“: Irmgard Ullrich, Petra Lautner, Rüdiger Bauriedel und Reinhard Lammel. © Foto: Thomas Weichert



„Die Vier aus Gesees“: Irmgard Ullrich, Petra Lautner, Rüdiger Bauriedel und Reinhard Lammel. Foto: Foto: Thomas Weichert



Sie nennen sich selbst "Die Vier aus Gesees" und singen normalerweise unter der Leitung von Kreisheimatpfleger Rüdiger Bauriedel im Singkreis Gesees. Die Rede ist von Petra Lautner (Alt), Irmgard Ullrich (Sopran), Reinhard Lammel (Bass) und eben Rüdiger Bauriedel (Tenor), sie brachten in der Kapelle vor rund 60 Zuhörern A-Capella-Chormusik aus Skandinavien zu Gehör.

Himmel und Erde

Mit ihren Liedern spannten sie dabei einen Bogen zu zwei Endpunkten, die sich zwischen Himmel und Erde bewegen. So mit dem Lied "Schön ist die Erde" nach einer ursprünglich schlesischen Volksweise im Chor-Satz des schwedischen Komponisten Anders Öhrwall (1932 bis 2012) und dem bekannten schwedischen Kirchenlied "I Himmelen", das zugleich das Motto des Konzerts war.

Das Programm bot einen Querschnitt durch das geistliche Repertoire der skandinavischen Länder Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Im zweiten Konzertteil spielten auch die traditionellen Volkstänze Skandinaviens eine Rolle.

Zu hören waren das "Finnische Gebet" nach dem Komponisten Taneli Kuusisto (1905 bis 1988) oder das "Gnadenlied" des zeitgenössischen Komponisten Kari Tikka (geboren 1946) das ursprünglich eine Arie aus der Oper "Luther" ist und das Leben Martin Luthers darstellt.

Dieses Lied passte nicht nur aktuell zum 500-jährigen Reformationsjubiläum, sondern thematisierte auch Luthers ureigenstes Anliegen, den Kern der reformatorischen Lehre: "Allein die Schrift – allein Christus – allein der Glaube – und allein die Gnade." Nach dem "Ave maris stella", was auf deutsch soviel bedeutet wie "Meerstern sei gegrüßt" und dem Lied "Der Weg der Liebe", den uns Jesus gezeigt und vorgelebt hat, erklang das "Vater unser" im Satz des Jón Ásgeirsson (geboren 1928). Der Isländer hatte für seine Kompositionen gerne Themen aus dem musikalischen Erbe seiner Heimat Island verwendet.

Nach der Pause folgte "Sommarpsalm" eine der beliebtesten Sommerhymnen Schwedens, die als Volksdichtung einen kennzeichnenden Teil schwedischen Kulturerbes verkörpert. Aus Dänemark stammt das Lied "Morgenstund hat Gold im Mund", das für einen Langschläfer wahrscheinlich nicht immer einsichtig und schwer verständlich ist. Mit dem darauf folgenden Lied "Der edle Kristall" von David Wikander (1884 bis 1955) war symbolisch die Geliebte gemeint.

Überwiegend in Moll

Zwischen den Liedern gab es immer wieder Wissenswertes von den Sängern. Denn wer hätte schon gewusst, dass in den skandinavischen Ländern anteilig mehr Menschen in einem Chor singen als in jedem anderen Land auf der Erde?

Charakteristisch für den skandinavischen Chorgesang ist die überwiegend in Moll gehaltene Tonsprache. So zum Beispiel in dem kurzen Lied "Freudenblumen", in dem auf die Unzulänglichkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen angespielt und gleichzeitig auf den hoffnungsvollen Glauben verwiesen wird. Spätestens beim "Rabenlied" hätten sich jene "von Rabenstein", denen einst die Klaussteinkapelle gehörte, sicherlich mitgefreut. Mit dem Lied "Värmlandsweise", der schwedischen Hymne für den Landstrich "Värmland", vergleichbar mit unserem Frankenlied, endete der offizielle Konzertteil und lang anhaltender Applaus brandete auf.

Die Forderung nach Zugabe erfüllten "Die Vier aus Gesees" nach dem Abendgebet durch Pfarrer Dr. Peter Zeh mit dem Lied "Goodnight, well it`s time to go."

THOMAS WEICHERT