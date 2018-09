Smartphones sollen in Pegnitzer und Auerbacher Schulen erlaubt werden

Die Mittelschulen beteiligen sich an einem Pilotprojekt des Kultusministeriums: Das Smartphone wird jetzt schulfähig - vor 2 Stunden

PEGNITZ/AUERBACH - Früher wurden Mobiltelefone in der Schule noch konfisziert. Man konnte mit ihnen telefonieren, sonst aber nicht viel machen. Heute sind die Smartphones kleine Computer mit Internetzugang – mit allen Vor- und Nachteilen. Es sei an der Zeit, die Geräte in den Schulen sinnvoll einzubinden, meint das Bayerische Kultusministerium und startet deswegen ein Pilotprojekt zur privaten Handynutzung in Schulen. Die Mittelschulen in Pegnitz und Auerbach nehmen an dem Projekt teil.

Eine Schülerin sitzt mit ihrem Smartphone und ihren Schulsachen an einem Schreibtisch (gestellte Szene). Pegnitz und Auerbach sind jetzt Pilotschulen für einen Versuch, Smartphones gezielt und sinnvoll einzusetzen. © Foto: Sven Hoppe/dpa



Eine Schülerin sitzt mit ihrem Smartphone und ihren Schulsachen an einem Schreibtisch (gestellte Szene). Pegnitz und Auerbach sind jetzt Pilotschulen für einen Versuch, Smartphones gezielt und sinnvoll einzusetzen. Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa



Thorsten Herzing ist Rektor der Christian-Sammet-Mittelschule in Pegnitz. Er hat sich für den Schulversuch bei der Regierung von Oberfranken beworben, über die die Teilnahme ausgeschrieben war. "Bisher hatten wir ein Nutzungsverbot des Handys: Es durfte zwar mitgeführt, durfte aber nicht benutzt werden", sagt Herzing.

Das habe natürlich oft zu Diskussionen geführt. Von dem Schulversuch erhofft sich Herzing, dass diese Diskussionen beendet werden, indem man eine einheitliche Regelung findet. Die Beschäftigung mit dem Thema soll aber auch dazu führen, dass die Schüler lernen, sich sicher im Netz zu bewegen und zu sehen, wann es sinnvoll sei, das Smartphone auch einmal beiseite zu legen.

Ferdinand Höllerer, der Schulleiter der Mittelschule Auerbach, sieht Medienkompetenz schon lange als Ziel der schulischen Erziehung. Der Umgang mit dem Smartphone sei eine neue Kulturtechnik, die – wie Lesen, Schreiben und Rechnen – erlernt werden müsse. Aufgabe der Schulen sei es, den Schülern die Augen für die Möglichkeiten der Geräte und neuer Medien zu öffnen.

Im Unterricht selbst werde das Smartphone ohnehin schon seit längerer Zeit erfolgreich eingesetzt, sagt Höllerer: "Wir drehen zum Beispiel Lehrvideos oder nutzen die Geräte im Unterricht zu Recherchezwecken." Die Schüler nutzen dazu im Unterricht ihre eigenen Geräte. Wer keines hat, erhält von der Schule ein Leihgerät. Den Gang zum Computerraum kann sich die Klasse so sparen.

Das Internet kommt vom schuleigenen Wlan. So sollen die Schüler lernen, dass man nicht nur lustige Youtube-Videos auf dem Smartphone schauen oder etwas auf Whatsapp schreiben kann, sondern dass das Gerät ein vielseitiges Werkzeug für allerlei Anwendungen ist. "Es gibt auch hervorragende Lern-Apps, zum Beispiel für Vokabeln", weiß Höllerer.

Private Nutzung noch unklar

Wie das genau laufen soll mit den Regeln für die private Smartphone-Nutzung in der Schule, dafür existiert noch kein fester Plan. Im Rundschreiben des Kultusministeriums steht, die Schulen sollten eigenständig Lösungen erproben. Eine feste Planung gibt es also nicht. "Wir haben in der nächsten Woche erst eine Konferenz zu dem Thema", so Höllerer. Darum könne er noch nichts über die Inhalte sagen, im Laufe des Schuljahres wisse man sicher mehr über Projekte und Regeln.

Aber es heißt ja auch Schulversuch: Es ist der Versuch des Kultusministeriums, sich über alle weiterführenden Schularten einem sensiblen Thema zu nähern. Herzing formuliert das so: "Wenn früher einer gehänselt wurde, konnte er dem nach der Schule aus dem Weg gehen und hatte seine Ruhe." Heute sei das durch die sozialen Medien nicht mehr der Fall: Mobbing setze sich oft nach der Schule noch fort. Beide Schulleiter sehen außerdem eine Abnahme der Konzentrationsfähigkeit durch die ständige Nutzung des Smartphones – auch außerhalb der Schule. Höllerer: "Wir brauchen nur rausschauen und die Leute beobachten."

Hörbeispiele gespeichert

Wie nutzen eigentlich Herzing und Höllerer ihre Mobiltelefone? "Ich benutze mein Handy privat eigentlich so gut wie gar nicht", sagt Höllerer. Nur E-Mails und Nachrichten ruft er darauf ab. Ansonsten benutzt er es vor allem für den Unterricht: Als Englischlehrer habe er zum Beispiel Hörbeispiele darauf gespeichert. Herzing nutzt privat auch soziale Medien und Chat-Apps. Beruflich läuft zum Beispiel das Stundenplanprogramm auf dem Handy. "Aber ich versuche schon, darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, aufs Handy zu schauen."

Insgesamt nehmen 135 weiterführende Schulen in Bayern an dem Schulversuch teil. Kultusminister Bernd Sibler sagt, die Schulen "haben zum Schuljahr 2018/2019 die Chance, eigenständig und praxisnah Regelungen zu erproben". Unter wissenschaftlicher Begleitung sollen Möglichkeiten erkundet werden, wie die private Nutzung von Mobilgeräten "beispielsweise zeitlich, räumlich oder auch altersspezifisch differenziert" geregelt werden könne.

Der Schulversuch sei auf zwei Jahre ausgelegt und soll im Jahr 2020 enden. In Oberfranken sind elf Schulen an dem Versuch beteiligt, davon sechs Mittelschulen. In der Oberpfalz nehmen 22 Schulen teil, davon acht Mittelschulen.

WOLFGANG KARL