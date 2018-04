So bedienen die Pegnitzer Kleiderkammern die Kunden

PEGNITZ - Frühjahrsluft weht durch die Kleiderkammern in Pegnitz: eine im evangelischen "Sonntagshaus", dem roten Backsteinbau neben Masters Baumann, eine erreichbar über das katholische Pfarramt, und die Dritte. Eigentlich keine richtige Kleiderkammer, sondern die Sammelstelle für die Rumänienhilfe im ASB-Zentrum (ehemals: Paucker & Wiesner), in der Brauhausgasse.

Die Sozialpädagogin Petra Pohl (Bild) betreut zusammen mit Monika Sigl die Kleiderkammer der Diakonie. Dort warten an Öffnungstagen die Ersten schon eine Stunde vor Beginn. Foto: Frank Heidler



Wo auch immer in der Stadt: Wer gebrauchte Klamotten abliefern oder sich trotz leerem Geldbeutel einkleiden will, muss sich in diesen Tagen etwas gedulden.

Am Schild vor der möglicherweise größten Pegnitzer Kleiderkammer, im Sonntagshaus, prangt ein weißer Hinweiszettel: Von Dienstag bis Donnerstag in dieser Woche geschlossen. Osterferien.

Der Pegnitzer Ralph Sigl ließ sich davon aber nicht verunsichern und setzte aufs Prinzip Hoffnung. Er trug seinen ersten Karton ("mit Kinderkleidung, glaube ich, das hat meine Frau gepackt") hinab in den Keller des Sonntagshauses, zur dortigen Kleiderkammer.

Den Weg kennt er, das mit einem naivem Piktogramm samt roten Herzchen putzig gestaltete Holzschild "Willkommen" nimmt er wahrscheinlich gar nicht mehr wahr. Vielleicht war es auch von seinem unhandlichen Textil-Paket versperrt.

Nur für einen kurzfristigen Pressetermin hielt sich Sozialpädagogin Petra Pohl an diesem Mittwochvormittag zufällig in der Kleiderkammer auf.

So dankbar sie über Kleiderspenden wie die von Sigl ist: Unangemeldete Spenden, die außerhalb der Öffnungszeiten einfach außerhalb der Haustür abgelegt würden, seien ein "großes Problem". Pohl erinnert sich: "Selbst in der Weihnachtszeit, als wir zwei Wochen zu hatten, wurden vor der Tür Kleidersäcke abgestellt."

Mit dem Ergebnis, dass von den freiwilligen Gaben kaum mehr etwas zu verwenden war. Das meiste konnte nur noch in die nächste Altkleidersammlung der örtlichen Vereine abgegeben werden. Pohls dringender Appell an mögliche Spender: "Bitte nur gut erhaltene Sachen abgeben." Also keine völlig abgelatschten Schuhe, verdreckte Malerkleidung oder völlig zerrissene Kleidungsstücke geben.

Früher zu dritt

Auf viele Jahre Mithilfe in der Kleiderkammer zurückblicken kann die Ehrenamtliche Hanna Häckel. Sie erinnert sich noch an die Anfangszeiten, "da waren wir noch zu dritt". Jetzt gibt es elf freiwillige Helfer in der Kleiderkammer, die eigentlich aus mehreren Räumen besteht: den beiden Ausgaberäumen, einem weiteren Lagerraum im Keller sowie dem Dachboden des Sonntagshauses, wo Kinderwägen untergebracht sind.

An den eigentlichen Arbeitsabläufen hat sich im Laufe der Jahrzehnte kaum etwas geändert: "Wir nehmen die Kleidung in Empfang, was in Ordnung ist, hängen wir gleich auf."

Früher hatten sie sogar noch einzelne Wünsche von Besuchern der Kleiderkammer aufgeschrieben, etwa "schöne Kindersachen" oder "für Konfirmation". Oder auch "Babykleidung, wenn man gewusst habe, "die kriegt ihren Buben im Mai". Solche Wunschbestellungen seien wegen des deutlich gestiegenen Andrangs schon seit Jahren nicht mehr möglich.

Häckel warnt auch im Sinne ihrer momentan urlaubenden Kleiderkammer-Chefin Monika Sigl: "Manche meinen, wir sind die Abfallannahmestelle." Dem sei aber mitnichten so.

Besonders aufmerksam sind die Helferinnen, wenn ihnen "Raritäten" bei der Kleidung in die Finger kommen. Die werden schnell zur Seite gehängt, zur späteren Ausgabe.

Ganz egal ob Skihandschuhe, Winterjacken mit oder ohne Pelzkragen, oder dünnere Frühlings- und Sommerfähnchen: Die Kleiderkammer der Diakonie kann (fast) allen Ansprüchen genügen. Unter den gesammelten Utensilien befinden sich auch nagelneu wirkende tiefrote Damen-Lackschuhe mit High-Heels. Nur wenige Zentimeter im Metallregal vis á vis wirkt ob der nachmittäglichen Frühsommer-Temperaturspitzen die rote Nikolausmütze samt weißem Bommel etwas deplatziert.

Zur Bücherarmada im Kinderregal gehören auch etliche Enid-Blyton-Titel — sowie ein Prüfungsbuch für PTA-Helfer. Vergeblich auf Abnehmer wartet gegenwärtig auch das in einem angrenzenden Kellerraum gesammelte Polter-Geschirr. "Keiner will es haben", so Pohl in beinahe komischer Verzweiflung. Voll auf Frühling eingestellt ist die Kleiderkammer in einem Zimmer neben dem katholischen Pfarrzentrum.

"Wir haben die Winterkleidung jetzt raus", so die Verantwortliche Heidemarie Weidel. Dicke Jacken oder Mäntel kämen in die Altkleidersammlung, um Platz für die Frühjahrsware zu schaffen. Geöffnet werde alle 14 Tage, immer am Dienstag von 8 bis 10 Uhr. Das nächste Mal am 17. April.

"Schöne Rucksäcke"

Ungefragt lobt Weidel das hervorragende Einvernehmen mit dem ASB in Pegnitz. "Wir sprechen uns immer ab, wir verstehen uns sehr gut." So auch, als jüngst ein größerer Posten "schöner Rucksäcke" zu verteilen war. Willige Spender warten nicht auf die Öffnungstage, sondern rufen beim Ehepaar Weidel — den katholischen Ex-Hausmeistern — auch schon mal privat an, um die guten Gaben anzubringen.

"Wir brauchen alles, von Kindern bis zum Greis", stellt der Vize-Vorsitzende des Pegnitzer ASB, Wolfgang Müller kategorisch fest. Gesammelt wird alles an Kleidung. "Ganz egal, ob für Sommer oder Winter. Das wird je nach Jahreszeit geliefert." Wer also seinen Winterkleiderschrank ausmisten will, hat da noch gute Chancen.

Müller erläutert: "Was im Moment nicht gebraucht wird, heben wir für einen späteren Transport auf." Vier bis sechs Hilfstransporte organisiert die Pegnitzer Ortsgruppe ins bitterarme Rumänien. Daran beteiligt sind regelmäßig 15 bis 20 Helfer. Das Sortiment umfasst inzwischen außer Kleidung auch Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel. "Bei Bedarf sogar Kleinmöbel." Gerade Matratzen und Bettwäsche seien im Augenblick ein "großes Thema". Eine psychiatrische Klinik braucht Nachschub.

Vom Überfluss abgeben — für Pegnitzer gibt es reichlich Gelegenheit.

ZAusgabestellen und Kontakttelefone: Kleiderkammer der Diakonie, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 10 Uhr sowie mittwochs ab 16 Uhr. Telefon (0 92 41) 3674. Katholische Kleiderkammer: nächste Öffnung am 17. April, 8 bis 10 Uhr. Info-Telefon im Pfarramt: (0 92 41) 9 91 10. ASB-Kleidersammlung: Annahme immer Donnerstag 17 bis 18 Uhr. Telefon: (0151) 53 32 66 50.

