So feiern die Schulabsolventen in Auerbach und Pegnitz

Real- und Mittelschüler in der Region haben ihre Abschlussprüfungen hinter sich - vor 55 Minuten

AUERBACH - Ob am Marktplatzbrunnen oder an der Ostsee: Feiern kann man Abschlussprüfungen auf unterschiedlichste Art und Weise. Nur schreiben müssen sie alle Schüler — in Auerbach und Pegnitz, Gymnasiasten, Real- und Mittelschüler.

Abschreiben verboten! Die meisten Schüler der Region werden diesen Hinweis in letzter Zeit öfter gehört haben, denn an den Schulen standen in den letzten Wochen Abschlussprüfungen auf dem Programm. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



"Abi, Abi, Abituuur!", hörte man eine Horde frisch gebackener Abiturienten Mitte Juni am Rathausplatz in der Pegnitzer Hauptstraße singen. Freudestrahlend, ausgelassen und teilweise

pitschnass. Denn im Überschwang der Gefühle bespritzten sich die Schüler gegenseitig mit dem kalten Wasser aus dem Brunnen. Die Schüler hatten es endlich geschafft.

Doch nicht nur sie haben die Abschlussprüfungen gemeistert. Auch die Realschule Auerbach, die Christian-Sammet-Mittelschule und die Staatliche Realschule Pegnitz sind mit den schriftlichen Abschlussprüfungen fertig.

In Auerbach mussten die 62 Realschüler vom 20. bis zum 27. Juni ihre Prüfungen absolvieren, für den einen oder anderen stehen noch die mündlichen Prüfungen auf dem Programm. Dann kann endlich gefeiert werden. Die Entlassfeier der Auerbacher Realschüler findet am 20. Juli in der Schulturnhalle statt, inklusive Ehrung der Jahrgangsbesten. Ob noch ein sogenannter "Abschlussscherz" stattfindet, steht derweil aber noch nicht fest.

"Korrektur ist soweit erledigt"

Einen halben Vormittag hätten die Schüler dafür zur Verfügung — für den Fall der Fälle. "Warum sollten wir so etwas nicht erlauben? Wir arbeiten zusammen und nicht gegeneinander", sagt die Schulleiterin, Schwester Lioba Endres.

Die Schüler dürften sich also mit einer spaßigen Veranstaltung von den jüngeren Jahrgängen der Schule verabschieden. Gefeiert werden die bestandenen Abschlussprüfungen natürlich auch bei der Staatlichen Realschule in Pegnitz. Dort findet die Entlassfeier ebenfalls am 20. Juli statt — der Termin ist vom Kultusministerium so vorgegeben. Für die Realschüler in Pegnitz beginnt der Tag mit einem Gottesdienst und anschließenden Feierlichkeiten an der Schule. Um 19 Uhr steht dann ein Festakt mit Zeugnisübergabe und Ehrungen auf dem Programm.

Der diesjährige Prüfungsmarathon startete für die Realschüler am 20. Juni mit Deutsch und endete am 28. Juni mit dem Fach Haushalt und Ernährung — ein Fach, das aber nicht für alle Schüler Pflichtfach ist. Nur in Deutsch, Englisch und Mathe mussten alle 74 Schüler der Schule — wie auch alle anderen bayerischen Realschüler — ihre Abschlussprüfung ablegen.

"Die Korrektur ist so weit erledigt", sagt der stellvertretende Schulleiter Rudi Stopfer. Wenn die Noten feststehen, müsse dann lediglich noch der ein oder andere – wie in Auerbach – in die mündlichen Prüfungen am Mittwoch und Donnerstag. Eine Abschlussfahrt sei aber nicht geplant.

Ehrung der Jahrgangsbesten

Aus zeitlichen Gründen hatte man diese nämlich auf den Beginn des Schuljahres gelegt. Ein Abschlussscherz sei "wohl von den Schülern nicht geplant", wie es Stopfer formuliert — grundsätzlich aber natürlich möglich.

Möglich ist auch für die Schüler der Christian-Sammet-Mittelschule nach den bestandenen Prüfungen so einiges. Der Besuch einer weiterführenden Schule beispielsweise, oder der Beginn einer Berufsausbildung. Die 34 Realschüler der Schule absolvierten bereits in der vorletzten Juni-Woche (16. bis 22. Juni) ihre Mittlere-Reife-Prüfungen. 99 Schüler haben an der Christian-Sammet-Mittelschule zudem in der letzten Juni-Woche (23. bis 29. Juni) ihre Quali-Prüfungen geschrieben. Für die Zehntklässler der Realschulen standen dann nur noch die Deutsch-Referate an – bevor auch hier gefeiert werden kann.

Am 19. Juli, um 18 Uhr, ist die Entlassfeier. Die Jahrgangsbesten werden bei der Veranstaltung separat geehrt. Um 20 Uhr ist dann Abschlussball in der Schulaula. "Wir haben bereits 330 Karten verkauft. Es wird also schon was los sein", sagt Thorsten Herzing, der Schulleiter der Christian-Sammet-Mittelschule.

Bis zur Entlassfeier sind auch wieder alle Schüler zu Hause. Denn bis letzten Freitag entspannten sie noch auf ihrer Abschlussfahrt am Weissenhäuser Strand an der Ostsee. Durchschnaufen, abschalten, Kopf frei kriegen und ausgelassen die schriftlichen Prüfungen feiern: Das gilt eben nicht nur für die Abiturienten.

MICHA SCHNEIDER