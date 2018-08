So groß wie Eier: Unbekannte werfen Steine auf die A9

Gesamtschaden an Fahrzeugen liegt bei etwa 700 Euro - Polizei ermittelt

PLECH - Bei der Einsatzzentrale Oberfranken gingen kurz nacheinander gleich zwei Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern ein, welche auf der A9 in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs waren. Beide gaben unabhängig voneinander an, dass ihr Fahrzeug im Bereich des Parkplatzes Sperbes, gegen 16.15 Uhr, von einem Stein getroffen wurde.

Den ersten Angaben nach soll es sich möglicherweise um Ei-große Kieselsteine gehandelt haben. Verdächtige Personen sind beiden hierbei nicht aufgefallen. An einem Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe, am anderen die Heckklappe beschädigt. Zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Die Verkehrspolizei Bayreuth sucht nach Zeugen, die zur Sachlage Hinweise geben können oder grob zu jener Zeit Personen nahe der Autobahn oder auf Brücken gesehen haben. Hinweise werden unter Telefon (0921)506-2330 entgegengenommen.

nb