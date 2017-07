Laienschauspieler haben in einem Stück die 1000-jährige Geschichte der Stadt Hollfeld dargestellt. Höhepunkt der Veranstaltung war ein Feuerspucker.

Die Auerbacher feierten am Samstag ihr Bürgerfest unter dunklen Wolken. Aber sie feierten. Drei Bands, viele Vereine und Bewirter und Attraktionen für Kinder lockten Alt und Jung auf die Festmeile im Stadtzentrum. Das Bürgerfest in Bilder.

Markus Schwindl beendet nach 16 Jahren mit mehr als 1.000 Scorerpunkten in der Landes- und Bayernliga für den EV Pegnitz seine einzigartige Karriere. „Gary“ will künftig als Trainer der Schülermannschaft (U16) fungieren, bei der sein Sohn Dennis bereits erfolgreich auf Punktejagd geht. Der Verein will sich beim "Eishockey-Gott" mit einem Abschiedsspiel bedanken, bei dem möglichst viele seiner Weggefährten mitwirken sollen. Hier einige Bilder einer einzigartigen Laufbahn.