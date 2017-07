So schön wie nie: Alle Bilder vom Waldstock-Festival

Jakob Bauer vom Verein zieht nach dem Event am Schloßberg eine positive Bilanz - vor 45 Minuten

PEGNITZ - Schon am Freitag pilgerten zu früher Stunde zahlreiche Festivalbesucher auf den Schloßberg. Bis auf eine Ausnahme verlief das Waldstock-Festival friedlich. Wir haben die Bilder!

Tausende Feierende lauschten und tanzten zu den Klängen an der Konzertbühne am Waldstock-Festival. So auch beim Auftritt der Band "Oum Shat" am Samstag. © Hans von Draminski



Tausende Feierende lauschten und tanzten zu den Klängen an der Konzertbühne am Waldstock-Festival. So auch beim Auftritt der Band "Oum Shat" am Samstag. Foto: Hans von Draminski



Am Sonntag ist Jakob Bauer, zweiter Vorsitzender des Waldstock-Vereins, glücklich. Glücklich darüber, dass das Festival so friedlich verlaufen ist. "Es war ein wahnsinnig schönes Festival, eine unglaublich gute Teamarbeit im Verein, ein unglaublich gutes Flair intern und außen herum", sagt er. Bauer schätzt, dass am Freitag um die 2000 Besucher da waren. Am Samstag seien es zu Hochzeiten um die 4000 Leute gewesen. Damit kamen mindestens so viele Besucher wie im Vorjahr. "Gefühlt war zu früheren Uhrzeiten mehr los als sonst", so Bauer. Dass das Programm so gut angenommen wurde, freut ihn.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hatte nicht allzu viel zu tun. Laut Wachdienstleiter Hermann Neubig mussten er uns seine Kollegen hauptsächlich Insektenstiche und Verstauchungen behandeln. "Es ist eine ruhige Geschichte für die Menge an Leuten. Es läuft super", so Neubig am Samstagnachmittag. Auch wenn es schon ein paar extreme Sachen gegeben habe, wie Brüche nach Stürzen. "Das ist aber bei jeder Veranstaltung so, bei der Alkohol dabei ist."

Bilderstrecke zum Thema Von Indie bis Folk: Die Bilder vom Waldstock-Samstag Am Waldstock-Samstag glühte der Schloßberg. Zu Hochzeiten waren es um die 4000 Menschen, welche die Berliner Band "Oum Shatt", die Indie-Pop Band "The Living" oder "Demob Happy" aus England sehen wollten. Die Bilder gibt es natürlich hier.



Laut Waldstock-Vorsitzendem Martin Häckel mischte sich die Polizei in zivil unter die Festivalfans. Bereits am Freitag, gegen 21 Uhr, gab es einen Vorfall auf dem Campingplatz. Eine Person belästigte die Besucher immer wieder, die Veranstalter erhöhten daraufhin die Anzahl der Sicherheitskräfte, die Person bekam Hausverbot. Letztlich wurde die Polizei gerufen, um sich um den Störenfried zu kümmern. "Das hat die Gesamtstimmung aber nicht getrübt", so Bauer, der sich beim Festival um die Bands kümmerte und die Moderation übernahm.

Bilderstrecke zum Thema Waldstock Festival 2017: Brummende Bässe, Hitze, Party Der Pegnitzer Schlossberg ist an diesem Wochenende wieder Festival-Wiese: Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad feierten die Musik-Fans am Freitag den Auftakt des Waldstock-Festivals 2017, bei dem insgesamt 13 Bands spielen.



Für ihn sei es das schönste Waldstock gewesen seit er im Vorstand ist. "Weil keine unfreundliche Band dabei war". Bis in die Morgenstunden habe man Backstage zusammen gefeiert. Am Sonntag ging es allerdings schon wieder um 10 Uhr mit dem Abbau los. Denn bis zum Abend musste die Schloßbergwiese wieder leer sein.

Luisa Degenhardt