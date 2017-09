„Und die Arme hoch und die Beine gestreckt und links und links und rechts und rechts und nach vorne ...“ Samuel Barth aus Büchenbach (links): „Mann, Jungs, es ist wirklich sehr angenehm auf der Wochenstation der Sana Klinik in Pegnitz – ehrlich. Aber diese Gymnastikübungen gehen mir gelegentlich doch ziemlich auf den Geist.“ Vincent Gross aus Bayreuth (Mitte): „Also ich weiß gar nicht, was du hast, ich finde das äußerst entspannend und anregend – und links und links ...“ Niklas Prestele aus Neustadt am Kulm (rechts): „Außerdem sollen Sport und Bewegung auch für Babys gesund sein, hat meine Mama gesagt, also rechts und rechts ...“ © Klaus Trenz