So tickt der neue Kreisbrandmeister

Für den 35-jährigen Florian Thüroff war es ein kurzer Weg zum Ehrenamt - vor 32 Minuten

PEGNITZ - "Es ist der klassische Kindheitstraum gewesen. Feuerwehrmann oder Pilot", sagt Florian Thüroff. Bei dem 35-Jährigen aus Körbeldorf wurde es die Feuerwehr. Ein Porträt des neuen Kreisbrandmeisters (KBM) für Pegnitz und die 17 Wehren in den Außenorten.

Lebt seinen Kindheitstraum: Kreisbrandmeister und Berufsfeuerwehrmann Florian Thüroff. Foto: Feuerwehr



Florian Thüroff ist nicht nur seit vier Jahren Mitglied der Pegnitzer und der Körbeldorfer Wehr. Er ist auch seit zwölf Jahren bei der Berufsfeuerwehr Nürnberg. "Wenn man das schon berufsmäßig ist, dann ist es bis zum Ehrenamt nicht mehr weit", sagt Thüroff. Der Hauptgrund, dass er sich für das Amt entschieden hat, ist, anderen zu helfen, die in Not sind, sagt er.

Gerade im ländlichen Raum sei es oft nicht einfach, in diesem Bereich Nachwuchs zu gewinnen, die Leute für die Aufgabe zu begeistern. "Das ist nicht jedermanns Sache", weiß Thüroff. Schließlich gelte es manchmal viel zu verkraften, beispielsweise bei einem Unfall. Er rät dringend, sich nicht auffressen zu lassen von manchen Einsätzen, unbedingt mit den Kollegen nach den Einsätzen zu sprechen.

"Bei Bedarf kann auch eine psychologische Beratung in Anspruch genommen oder mit einem Notfallseelsorger gesprochen werden", sagt Thüroff. Niemand solle Angst haben, als Weichei zu gelten. Es liege am Einsatzleiter, zu entscheiden, wen er wohin schicken kann. "Es wird niemand vom Einsatz ausgeschlossen, jeder kann da mitmachen, was er aushält", so der Kreisbrandmeister. So sollte etwa vermieden werden, bei einem Unfall mit Kindern einen jungen Vater an vorderste Front zu schicken. Für sich persönlich sagt Thüroff, dass es für ihn einfacher ist, zu einem Unfall mit einem Toten zu kommen, als zu einem, bei dem die Verletzten eingeklemmt sind und schreien.

Für Dienst werben

"Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir Geschehenes nicht rückgängig machen können. Sondern wir können nur hoffen, dass jemand bestmöglich aus einer Sache herauskommt und wir dazu beitragen können", sagt Thüroff. Für eine wichtige Aufgabe — gerade der ländlichen Wehren — hält er es, Werbeaktionen für die Feuerwehren durchzuführen und den Feuerwehrdienst attraktiv zu machen. "Das ist oft nicht einfach, da das Angebot sehr vielfältig ist und viele Vereine gute Jugendarbeit machen", sagt er.

In Pegnitz hätten jüngere Einsatzkräfte nun selbst Kinder bekommen und hofften, den eigenen Nachwuchs mal für die Arbeit bei der Feuerwehr gewinnen zu können. Bei Thüroff selbst wird das noch etwas dauern; seine Söhne sind gerade erst sechs Wochen und zwei Jahre alt. "Aber der Größere ist jetzt schon ganz begeistert", erzählt der KBM lachend.

Ungewöhnliche Arbeitszeiten

Seine Aufgabe als Kreisbrandmeister bezeichnet er als gemeinsames Bindeglied mit dem Kreisbrandinspektor zur Feuerwehrführung. Er schaut bei allen Wehren, die ihm unterstehen auf den Ausbildungsstand, ist bei Übungen dabei, nimmt Leistungsprüfungen ab. "Es ist ein zeitaufwendiges Amt", sagt er. Dazu kommen die derzeit laufenden Hauptversammlungen, es gibt Kommandantendienstversammlungen, Besprechungen mit der Feuerwehrführung.

Ob er das alles zeitlich bei seinem Beruf schafft? "Ja", sagt Thüroff, die Familie stehe voll hinter ihm. An seine ungewöhnlichen Arbeitszeiten – 24 Stunden Dienst, dann 48 Stunden frei – hat er sich längst gewöhnt.

FRAUKE ENGELBRECHT