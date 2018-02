So viele Verkehrstote wie schon lange nicht mehr

Polizei verzeichnet "schwarzes Jahr für Oberfranken" - Unfallstatistik vorgelegt - vor 4 Stunden

BAYREUTH - Auf Oberfrankens Straßen sind im Jahr 2017 mehr Menschen ums Leben gekommen. So viele wie lange nicht mehr. 68 Todesopfer infolge von Verkehrsunfällen weist die Statistik der Polizei aus. "Ein schwarzes Jahr für Oberfranken", sagte Polizeivizepräsident Udo Skrypczak, der die Statistik erläuterte.

Bei einem Frontalzusammenstoß an der Weidmannshöhe bei Pegnitz starben im vergangenen Oktober zwei junge Menschen. Die jüngste Statistik hat dort ein gesunkenes Verkehrsaufkommen ermittelt, Angaben zu den gefahrenen Geschwindigkeiten finden sich darin nicht. © Frank Heidler



Oberfranken verzeichnet bei der Verkehrsunfallstatistik laut Skrypczak "leider" eine abweichende Entwicklung im Vergleich zu Gesamtbayern: Im Freistaat verloren insgesamt 608 Menschen ihr Leben, acht weniger als im Jahr 2016. Die Anzahl der tödlichen Unfälle hat laut Innenministerium mit 548 einen absoluten Tiefststand erreicht.

In Oberfranken dagegen stiegen die Unfallzahlen von 32 311 auf 33 001 an. 47 dieser Unfälle endeten tödlich, im Jahr 2016 hatten 39 Unfälle tödliche Folgen. Das Busunglück auf der A 9 bei Stammbach hatte Anteil an den dramatischen Zahlen: Am 3. Juli 2017 kamen 18 Menschen ums Leben.

Hoher Blutzoll

Doch auch ohne diesen Unfall hätte die Statistik bei den Todesopfern eine Steigerung ausgewiesen. 2017 gab es in Oberfranken zudem vier Unfälle, bei denen jeweils zwei Menschen getötet wurden. Im Februar starben etwa zwei Männer auf der B 289 bei Kulmbach, im August zwei Frauen bei Fichtelberg. Die Anzahl der Schwerverletzten stieg von 947 auf 1006, die Anzahl der Leichtverletzten von 4638 auf 4642.

Die Hauptursache für die schweren und tödlichen Unfälle war – wie fast immer in den Jahren zuvor – überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo. Insgesamt verzeichnete die Polizei 2260 Unfälle, die hierauf zurückzuführen sind – im Jahr 2016 hatte diese Zahl noch bei 2076 gelegen. Die Anzahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss stieg von 410 auf 424. Bei drei Todesopfern wurde Alkohol als Unfallursache festgestellt. Bei den Alkoholunfällen erlitten 230 Menschen Verletzungen.

"Blau" im Straßengraben

Mehr als die Hälfte der betrunkenen Fahrer hatte über 1,5 Promille intus. Spitzenreiter dieser Kategorie war ein 44-jähriger Mann, der im Dezember zwischen Dörnhof und Heinersreuth mit 3,74 Promille in den Straßengraben fuhr.

Sorgen bereitet der Polizei auch die gestiegene Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Kinder: 309 waren es im Jahr 2017, im Jahr zuvor noch 275. Zum Glück wurden in Oberfranken keine Kinder bei Verkehrsunfällen getötet, und es gibt eine weitere positive Nachricht: Die Schulwegunfälle gingen von 50 auf 47 zurück. 55 Kinder erlitten dabei Verletzungen.

Polizeirat Thomas Meisel, der Leiter des Sachgebietes Verkehr im Polizeipräsidium, appelliert: Schutzkleidung auf dem Schulweg oder Fahrradhelm können die Zahlen noch weiter verbessern.

Positiv ist auch die Bilanz bei den Motorradfahrern: "Nur" acht kamen 2017 ums Leben, im Jahr davor waren es noch zwölf. Entsprechend rückläufig auch die Unfallzahlen. 499 im Jahr 2017 stehen 506 im Jahr zuvor gegenüber.

Stark gestiegen sind dagegen die Unfälle mit Wildbeteiligung: Diese wuchsen um 8,9 Prozent von 6753 auf 7355 im Jahr 2017.

Neben ihrer Präventionsarbeit, wie zum Beispiel bei der Motorradsternfahrt am 21. und am 22. April, will die Polizei künftig mit konsequenten Kontrollen die Unfallzahlen drücken und dabei einen neuen Schwerpunkt setzen.

Die Benutzung von Handys am Steuer soll noch stärker verfolgt werden. Wer nicht glaubt, dass das geht: 2017 gab es 2815 registrierte und verfolgte derartige Verstöße.

MANFRED SCHERER