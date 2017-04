Sommernachtsfest in Steinamwasser: Tradition endet

Vorübergehendes Aus des beliebten Festes der katholischen Landjugend Gunzendorf hat mehrere Gründe - vor 23 Minuten

STEINAMWASSER - Über 40 Jahre gab es das Sommernachtsfest von der katholischen Landjugendbewegung Gunzendorf (KLJB). Dieses Jahr geht die Tradition jedoch zu Ende. Verschiedene Gründe führten die KLJB zu diesem Schritt.

Das Sommernachtsfest in Steinamwasser gab es fast ein halbes Jahrhundert. Es begeisterte große und kleine Besucher. Jetzt wird es ersetzt, durch eine Veranstaltung im Mai. © Archiv/Brigitte Grüner



Das Sommernachtsfest in Steinamwasser gab es fast ein halbes Jahrhundert. Es begeisterte große und kleine Besucher. Jetzt wird es ersetzt, durch eine Veranstaltung im Mai. Foto: Archiv/Brigitte Grüner



42 Jahre lang gab es das Sommernachtsfest der KLJB Gunzendorf. Dieses Jahr wird es ersetzt durch eine Veranstaltung im Mai. "Wir pausieren erst mal, da wir etwas anderes ausprobieren wollen", sagt Jakob Gradl, Vorstandsmitglied der KLJB Gunzendorf. Ein Grund für die Veranstaltungspause sei unter anderem das schlechte Wetter in den vergangenen sechs Jahren. "Bis auf letztes Jahr war das Wetter immer so schlecht, dass kaum Leute kamen", sagt Jonas Pfab, ebenfalls Vorstandsmitglied. Es habe immer samstags geregnet. Freitags und sonntags sei das Wetter dagegen gut gewesen.

Die höheren Auflagen für Sicherheitskräfte, welche die Stadt vorgab, waren ein weiteres Problem. Die Kosten für die Securities ließen sich kaum mehr stemmen, da es durch die schwindenden Besucherzahlen zu wenig Einnahmen gab. Auch in Sachen Aufbauhelfer gab es Schwierigkeiten. Denn immer weniger Freiwillige haben unter der Woche Zeit. Gradl meint, es seien zwar zwischen zehn und 15 Helfer, aber es handle sich immer um die gleichen. Wenn einer mal nicht könne, seien zu wenig Leute da. "Es sind hauptsächlich Studenten, die unter der Woche nicht in der Heimat sind. Früher haben die Leute eine Lehre gemacht und haben sich dann Zeit für den Aufbau genommen."

Einstimmige Entscheidung

Ein anderer Termin für das Fest ließ sich nicht finden. "Im Juni, Juli und August ist an jedem Wochenende eine andere Veranstaltung, da wollten wir das Sommernachtsfest nicht verschieben. Wir waren auch nicht die ersten, die überlegt haben, das Fest zu beenden", sagt Pfab. Die Entscheidung fiel bei der Hauptversammlung, und zwar einstimmig. Die ältere Generation, die das Fest ins Leben gerufen hatte, war von der vorübergehenden Einstellung nicht begeistert. "Sie sagten, man könne nicht aufhören, weil es schon eine Tradition sei", sagen die beiden 20-Jährigen. Als man erklärte, warum man pausieren müsse, hätten die Leute das verstanden. Schade fänden sie es immer noch. Denn das Sommernachtsfest war etwas Besonderes. "Den Flair hat vor allem der Bach gemacht", sagt Pfab. Dieser fließt um die Veranstaltungswiese herum. Aber auch die zwei großen Feuer seien etwas Einzigartiges gewesen.

Die neue Veranstaltung "Tanz im Mai" findet jedoch nicht mehr auf dieser Wiese statt. Sondern in der sogenannten "Pelzerhalle" in Ohrenbach. Die Maschinenhalle gehört einem Landwirt aus dem Ort. "Dort sind wir vom Wetter unabhängig und haben auch Strom", so Gradl. Zudem wollte man die Veranstaltung woanders machen, da die Mitglieder aus verschiedenen Dörfern in der Umgebung kommen und nicht nur aus Steinamwasser. Auf die Idee, ein anderes Fest zu organisieren, kam gemeinsam mit dem alten Vorstand. Pfabs schönste Erinnerung an das Fest ist schon fast sieben Jahre alt. "Damals hat es den ganzen Tag geregnet. Ab 22 Uhr war das Wetter wieder schön, nur stand die ganze Wiese unter Wasser. Wir haben Löcher gegraben und eine Pumpe rein gesetzt, um das Wasser abzupumpen. Dann mussten wir noch Hackschnitzel verteilen, die das Wasser aufsaugen. Es war eine Matsch-Party, aber hat viel Spaß gemacht."

Ob das Sommernachtsfest irgendwann wieder stattfindet, können die Zwei nicht sagen. "Es steht zur Diskussion, es irgendwann wieder einzuführen. Für dieses Jahr ist es jedoch schon zu spät", sagt Gradl.

ANNIKA ENDRES