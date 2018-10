Sonne lachte bei Premiere der Faust-Festspiele in Pegnitz

Temporeiche Komödie mit messerscharfen Dialogen - 18.07.2018 21:21 Uhr

PEGNITZ - „In der Hölle wird gescheuert“ und über dem Pegnitzer Schlossberg lachte die Sonne am Mittwochabend zum gut besuchten Auftakt der diesjährigen Faust-Festspiele.

Intendant Daniel Leistner hat eine schrille, temporeiche Komödie mit messerscharfen Dialogen und einem wahren Gag-Feuerwerk gemacht. Foto: Klaus Trenz



Intendant Daniel Leistner hat aus einer bildungsbürgerlichen Textvorlage von Christian Dietrich Grabbe mit dem ursprünglichen Titel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ eine schrille, temporeiche Komödie mit messerscharfen Dialogen und einem wahren Gag-Feuerwerk gemacht. Am Sonntag, 22. Juli, folgt Goethes „Faust“, der in keinem Festspiel-Jahrgang fehlen darf, ehe am Mittwoch, 25. Juli, William Shakespeares „Hamlet“ den Premierenreigen dieses Sommers beschließt. Gespielt wird auf der Schlossberg-Freilichtbühne bis einschließlich Samstag, 8. September. Spielplan und Ticket-Vorbestellung unter www.faust-festspiele-pegnitz.de. Ein ausführlicher Bericht folgt in der morgigen Ausgabe der Nordbayerischen Nachrichten.