Sonne und Museen: Wanderreporter Jo auf der zweiten Etappe

Zu Besuch im Fränkische-Schweiz-Museum und in der Esperhöhle - vor 52 Minuten

POTTENSTEIN/GÖSSWEINSTEIN - Jo, der letzte Wanderreporter in diesem Jahr, lief am Mittwoch von Pottenstein nach Leutzdorf. Auf seinem Weg besuchte er zwei Museen in der Gegend und eine 150 Jahre alte Höhle.

Hier finden Sie unsere interaktive Karte mit der Route der NN-Wanderreporter

So war die 37. Etappe: Hier gibt es den Blog zum Nachlesen

Bilderstrecke zum Thema Schneller als sein Schatten: NN-Wanderreporter Jo düst nach Leutzdorf Auch auf der 38. Etappe von Pottenstein nach Leutzdorf nahm Jo Seuß, unser letzter Wanderreporter im Jahr 2018, etliche Impressionen mit: Von riesigen Felsen über blaue Telefonzellen bis hin zu empfindlichen Wachsfiguren wie bei Madam Tussauds.



tok