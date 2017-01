Sonne und Schnee sorgten für teure Unfälle auf A9

Autofahrer waren zu schnell unterwegs - Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon - vor 1 Stunde

Schadensträchtige Unfälle musste die Polizei auf der A9 im Raum Bayreuth bearbeiten. Die Ursache war jeweils zu hohe Geschindigkeit bei tiefstehender Sonne oder schneebedeckter Fahrbahn.

Am Freitagnachmittag fuhr ein 27-jähriger Mechatroniker aus Forchheim mit seinem Ford die A9 in Fahrtrichtung Süden. Ihm folgte ein 27-jähriger Elektriker mit seinem 3er BMW aus dem Zulassungsbereich Calw. Durch die sehr tief stehende Sonne wurde der BMW-Fahrer geblendet, bekam so die Geschwindigkeitsreduzierung der vorausfahrenden Fahrzeuge nicht mit und fuhr auf den Ford auf.

Dabei wurde im Ford die Beifahrerin leicht verletzt. sie kam mit dem BRK ins Klinikum Bayreuth. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Schäden abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12000 Euro.

In der Nacht auf Sonntag befuhr ein 35-jähriger Leipziger mit seinem BMW die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin. Um einen Lkw zu überholen, zog er am Bindlacher Berg auf den linken von drei Fahrstreifen. Während des Überholvorgangs brach das Heck des Fahrzeugs auf der schneebedeckten Fahrbahn aus und der BMW schleuderte gegen die rechte Betongleitwand.

Der junge Mann zog sich hierbei leichte Prellungen am Oberkörper zu. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 30.000,- Euro. Der Leipziger muss mit einem Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen rechnen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr