Spanier in Auerbach fiebern bei Konflikt mit

AUERBACH/RANNA - Spanien kennen die meisten Deutschen nur als Urlaubsland. Der dortige Konflikt zwischen Regionalregierung in Katalonien und der Zentralregierung in Madrid war für viele Deutsche überraschend. Nicht aber für die in Deutschland lebenden Spanier wie den Künstler Ramón Rodriguez aus Ranna, oder die mit ihm befreundete Sprachenlehrerin Brigida Janner-Acero aus Auerbach.

Die in Auerbach lebende Spanierin Brigida Janner-Acero verfolgt die Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeit Kataloniens ganz genau. Sie unterrichtet an der Hotelfachschule in Pegnitz. © Frank Heidler



Für den Polit-Fernsehabend ließ Brigida Janner-Acero (55) sogar ihre allwöchentliche Gymnastik-Gruppe sausen. Dann zappte die Spanisch-Lehrerin an der Pegnitzer Hotelfachschule nicht zwischen Tagesthemen, heute-Journal oder diversen aktuellen Talk-Shows hin und her.

"Ich schaue lieber spanisches Fernsehen", sagt die seit über 30 Jahren in Deutschland lebende Spanierin. "Schuld" daran seien nicht etwa mangelnde Deutschkenntnisse, sondern Art und Inhalt der bundesrepublikanischen Berichterstattung über den Konflikt in Spanien. "Das ist sehr einseitig", so der Eindruck der in Kastilien aufgewachsenen Spanierin.

Sie bedauert, dass laut ihrem Eindruck von der jüngsten Demonstration "mit keinem Wort" erwähnt worden sei, "dass auch spanische Polizisten verletzt worden sind". Die Ordnungshüter der Zentralregierung seien beschimpft, bespuckt und mit Steinen beworfen worden.

Der Maler Ramón de Jesus Rodriguez hat seine Werke schon mehrfach in der Region ausgestellt. Er lebt seit acht Jahren in Deutschland. © Klaus Trenz



Der aus Katalonien stammende Künstler Ramón Rodriguez (51) hat Familie und Kind in Katalonien. Er widersprach dem Eindruck, das Leben dort sei "sehr gefährlich". Rodriguez: "Das ist falsch." Um seinen in Barcelona lebenden Sohn macht er sich keine Sorgen. Allerdings telefoniert er regelmäßig mit ihm. "Das katalanische Volk will nur in Ruhe leben." Unter den Demonstranten seien Papas, Mamas und deren Kinder.

Normale Bürger in Katalonien wären inzwischen "echt müde" von den politischen Auseinandersetzungen. Rodriguez wollte sich meinungsmäßig in Sachen Unabhängigkeit nicht festlegen. "Ich habe Freunde und Bekannte auf beiden Seiten."

Rodriguez glaubt nicht, dass König Juan Carlos viel zur Lösung des Konflikts beitragen könne. Denn der sei noch von Diktator Franco aus dem französischen Exil zurück nach Spanien geholt und von diesem beeinflusst worden .

Um Verständnis für die Anliegen Kataloniens bemüht sich Brigida Janner-Acero. Sie bedauert: "Die Gesellschaft ist unglaublich zersplittert." Nicht nur in Katalonien, sondern in ganz Spanien.

"Immer böse geendet"

Aus ihrem Geschichtsstudium an der Uni weiß sie: "Auseinandersetzungen mit Katalonien haben immer böse geendet." Sie hofft nicht, dass es diesmal so weit kommt.

Aceros Tochter hat in Barcelona studiert und lebt jetzt dort. Ihrer Mutter in Deutschland habe sie geschildert: "Die Spannung ist unerträglich."

Auch wenn sich der Chef der Regionalregierung Carles Puigdemont bedeckt hält und noch nicht wirklich die Unabhängigkeit erklärt hat, ziehen immer mehr Spanier erste Konsequenzen. Mittlerweile hätten — so Janner-Aceros TV-Eindruck — über 20 katalanische Firmen erklärt, ihren Hauptsitz aus Katalonien wegzuverlegen. Das spanische Fernsehen berichte von Menschen, die mit ihren Sparbüchern und Guthaben von 5000 oder 10000 Euro zu Geldinstituten außerhalb Kataloniens wechseln.

Für eine "schlimme Sache" hält es Janner-Acero auch, wenn in katalanischen Schulbüchern Menschen aus dem übrigen Spanien als "Feinde" stilisiert würden.

Meinungsstreit in Familien

Mit der aktuell laufenden Auseinandersetzung gehe ein "Bruch durch die Gesellschaft". Dieser betreffe Büros, Ehepaare, aber auch viele Freundschaften. Mit seiner Zurückhaltung bei der Fernsehansprache am Dienstagabend habe der katalanische Regionalpräsident Puigdemont zumindest "eine Spur von Vernunft" gezeigt.

Eine Alternative zum Aufschub der Unabhängigkeitserklärung habe der Präsident der Regionalregierung nicht gehabt. Denn ansonsten hätte die Zentralregierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy den Artikel 155 der spanischen Verfassung anwenden können. Laut diesem könnte er nach einer verbotenen Unabhängigkeitserklärung das Regionalparlament auflösen, Spitzenpolitiker absetzen und die Kontrolle über die Finanzen übernehmen.

Nach diesem politischen Exkurs musste Lehrerin Janner-Acero flugs zum Unterricht in die nächste Klasse, während der Künstler und Illustrator Ramón Rodriguez zeitgleich auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse war.

