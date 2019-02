Spannende Geschichte in neuem Pottenstein-Buch

POTTENSTEIN - Wer wusste, dass es in Tüchersfeld 1323 zwei Burgen gab? Warum das ehemalige Spital außerhalb der Stadtmauer lag? Was hat es mit der Sage vom Freitagsbrot auf sich? Und wer hat auf dem Schirm, dass Kleinlesau und Siegmannsbrunn 1398 das erste Mal nachweislich erwähnt wurden?

Bürgermeister Stefan Frühbeißer und der Leiter der Touristinfo, Thomas Bernard, stellen das Buch „Zur Geschichte des Felsenstädtchens Pottenstein in der Fränkischen Schweiz“ im Rathaus vor. Foto: Foto: Rosi Thiem



Diese und andere Fragen beantwortet das im Januar von der Stadt Pottenstein herausgegebene neue Buch "Zur Geschichte des Felsenstädtchens Pottenstein in der Fränkischen Schweiz" mit 87 Abbildungen und zehn Tafeln.

Im ersten Teil der Veröffentlichung findet sich Geschichtliches, gegliedert nach Jahrhunderten, und ein Exkurs zum Altstadtrundgang. 15 Sagen aus der Region runden den ersten Teil ab. Im zweiten Teil sind Kurzchroniken der 36 Ortsteile in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Eine Übersichtkarte gibt Aufschluss über die Erwähnung der Orte.

Den Anstoß zu dem 80-seitigen Buch brachte das Jubiläumsjahr 2018. Thomas Bernard, der damals Vorbereitungen und Recherche betrieb, wollte das gesammelte Material nicht einfach im Sande verlaufen lassen. "Wir haben uns überlegt, wie wir das aufarbeiten", so der Diplom-Geograph Bernard. Zusammen mit der Stadt Pottenstein und dem Bürgermeister Stefan Frühbeißer überlegte er, einen Band zu verfassen. "Das Buch soll Interesse für die Heimatgeschichte wecken und Ereignisse sowie Geschichten wieder in die Erinnerung bringen und von der Vergessenheit bewahren", wünscht sich der heimatverbundene Thomas Bernard.

Lobend erwähnte er Maria Eckert, die an der Bearbeitung maßgeblich beteiligt war. Herausgeber des Buches ist die Stadt Pottenstein in Eigenverlag. Bezogen kann der Band in der Touristinfo Pottenstein oder unter www.pottenstein.de werden.

"In einer Auflage von 1000 Exemplaren ist der Verkaufsstart ab sofort. Mit dem Verkaufspreis von 9,80 Euro haben wir versucht, erschwinglich zu bleiben." Stefan Frühbeißer findet das Werk sehr gelungen und möchte mit dieser Aktion das Wir-Gefühl bei der einheimischen Bevölkerung stärken. Er ist froh, in Thomas Bernard einen Mitarbeiter zu haben, der nicht Dienst nach Vorschrift leistet, sondern die Heimatverbundenheit weitergeben will.

