Spannende Rennen auf neuer BMX-Bahn in Breitenlesau

Bei dem traditionellen Wettbewerb kämpften 69 junge Radler um den Sieg — Glück mit dem Wetter - vor 8 Minuten

BREITENLESAU - Seit Jahrzehnten ist der 1. Mai traditionell der Tag, an dem das weithin bekannte BMX-Rennen des BMX-Clubs stattfindet. Besonders für Kinder ist dies eine nicht mehr wegzudenkende Sportveranstaltung.

Volle Konzentration beim Start: Die jungen Fahrer mit Helm und Startnummer sind bereit für das BMX-Rennen in Breitenlesau. Der Wettbewerb ist einer der sportlichen Höhepunkte in der Gemeinde. © Thomas Weichert



Trotz ungünstiger Wetterprognose hatten die Verantwortlichen und die zahlreichen Zuschauer auch heuer wieder Glück: Es war zwar windig und bedeckt, regnete aber zum Glück nicht.

So konnten mit den diesmal insgesamt 69 Rennteilnehmer in den verschiedenen Altersklassen und Gruppen wieder spannende Fahrradwettkämpfe auf der neuen BMX-Bahn in Breitenlesau ausgetragen werden. Die Moderation lag wieder in den Händen von Christof Neuner.

Der BMX-Wettbewerb ist einer der sportlichen Höhepunkte in der Gemeinde. © Thomas Weichert



Das Rennen in der Gruppe B Mountainbike (MTB) unter 15 Jahren gewann Emanuel Schnörer vor Leon Weidner und Marius Schnörer. In der Gruppe C mit dem BMX-Rad unter 13 Jahren siegte Simon Klaus vor Fabian Hümmer und Jakob Stenglein. Sieger in der Gruppe D1 des Geburtsjahrgangs 2005 mit dem Mountainbike wurde Philip Bauernschmitt, gefolgt von Samuel Riedel und Felix Krischke. Und in der Gruppe D2 MTB des Geburtsjahrgangs 2006 gewann Leon Rupprecht vor Louis Eckert und Niklas Schüpferling.

In der Gruppe E mit dem BMX-Rad des Geburtsjahrgangs 2008 siegte Christian Klaus vor Jana Hümmer. In der Gruppe F der Jahrgänge 2007 bis 2008 mit dem MTB hatte Noah Lämmlein vor seinem Bruder Lukas und Paul Herold die Nase vorne. In der Gruppe G mit dem BMX-Rad der Jahrgänge 2009 bis 2010 gewann Maximilian Eigl vor Larissa und Hannah Rupprecht. Sieger in der Gruppe H mit dem MTB der gleichen Geburtsjahrgänge wurde Julian Lämmlein vor Bastian Berner und Ronja Eckert.

In der Gruppe I der Geburtsjahrgänge 2010 bis 2011 mit dem BMX-Rad gewann Manuel Gebhardt vor Leo Braml und Lea Albert.

Bei den Senioren siegte Jürgen Lämmlein vor Alexander Lämmlein und Friedolin Schnörer. Die Jüngsten, alle geboren 2012, traten mit dem Laufrad an. Hier siegte Jonas Riedelbach vor Paula Stenglein und Zora Eckert.

THOMAS WEICHERT