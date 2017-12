Sparkasse spendet für bedürftige Menschen

Vorstand Wolfram München überreichte 1000 Euro für die NN-Aktion an Thomas Knauber - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wie jedes Jahr gab auch heuer die Sparkasse Bayreuth wieder eine Spende an die NN-Aktion Schmücken & Helfen“. Vorstandsmitglied Wolfram Münch überreichte den Scheck an den früheren NN-Redakteur Thomas Knauber, der die Spendenaktion von Anfang an betreut.

Sparkassen-Vorstand Wolfram München überreichte Thomas Knauber die Spende für die NN-Aktion. © fca/Foto: Markus Zweck/Sparkasse



Die Summe stammt aus dem Reinerlös des PS-Sparens und -Gewinnens. Münch betont: „Die Vorweihnachtszeit ist eine Wunschzeit, auch für Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht. Wir möchten dazu beitragen, dass sie zum Fest ein wenig Freude haben.“

Beim PS-Sparen werden dem Teilnehmer monatlich fünf Euro vom Konto abgebucht. Vier davon bekommt er zurück, ein Euro geht in eine Verlosung. Dort hat er Gewinnchancen zwischen fünf und 10 000 Euro pro Monat. Im Vorjahr summierten sich diese Gewinne auf 338 000 Euro.

Gleichzeitig zweigt die Sparkasse Geld ab für soziale Zwecke, für Kindergärten und Jugendverbände. Im Jahr 2016 waren es 125 000 Euro.