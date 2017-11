Spaß und Freude an der Musik war unüberhörbar

Mehr als 350 Zuhörer und eine Menge Beifall für die Waischenfelder Blasmusik beim dritten Böhmischen Abend - vor 5 Stunden

WAISCHENFELD - Ein außergewöhnliches musikalisches Menü servierte Michael Lindner mit seiner Blasmusik am Samstagabend in der Sport- und Bürgerhalle.

Der dritte Böhmische Abend bot eine großartige musikalische Leistung der Waischenfelder Blasmusik mit ihrem Dirigenten Michael Lindner (Bild). Die begeisterten Zuhörer forderten bereits eine Neuauflage im nächsten Jahr. © Foto: Dieter Jenß



Der dritte Böhmische Abend bot eine großartige musikalische Leistung der Waischenfelder Blasmusik mit ihrem Dirigenten Michael Lindner (Bild). Die begeisterten Zuhörer forderten bereits eine Neuauflage im nächsten Jahr. Foto: Foto: Dieter Jenß



Zum gut abgestimmten Programm beim dritten Böhmischen Abend gehörten ein großartig aufspielendes 23-köpfiges Ensemble und ein begeisternd mitgehendes Publikum, das in den fast vier Stunden für viel Ovationen sorgte. Mittendrin mit Michael Lindner ein 30-jähriger Dirigent, mit einem enorm musikalischen Können ausgestattet, der die Musik im wahrsten Sinne des Wortes lebt.

Seine Mimik, seine Gesten und Dynamik und das Mitgehen auf der Bühne waren eine Augenweide. Er motivierte dadurch seine Musiker. Und noch ein Mann gehört hervorgehoben: Christof Neuner. Der Student aus Breitenlesau verstand es mit vielen kleinen Informationen über die Musik, über die einzelnen Mitspieler, großartig zu moderieren. Viele Abordnungen von Musikgruppen sowie zweiten Bürgermeister Thomas Thiem, Pater Rajesh Lugun und Ehrenmitglied Otto Löhr begrüßte er unter den mehr als 350 Gästen, die für eine vollbesetzte Halle sorgten.

Bewundernswert, wie es auch Michael Lindner gegenüber der Redaktion zum Ausdruck brachte, das Engagement aller Beteiligten der Waischenfelder Blasmusik mit ihren Angehörigen. Bereits ab 9 Uhr früh wurde die Halle bestuhlt und hergerichtet. Trotz dieser Arbeit zeigte das Ensemble am Abend dem Publikum, dass alle Spaß und Freude an der Musik haben und in der Lage waren, Kultur für Waischenfeld zu verkörpern.

Harte Monate

Voraus gingen harte Monate, wie der Dirigent einräumte, in denen er bei wöchentlich zwei Probenabenden viel forderte. "Ich bin stolz auf die Truppe", so Michael Lindner, "wie sie alle mitgezogen haben. Und dies alles ehrenamtlich. Eine großartige Leistung, wie die Musiker mit Leidenschaft und Herz agierten und der Funke der Begeisterung auf das Publikum übersprang."

Moderator Christof Neuner tat ein Übriges die Besucher mit der Böhmischen Blasmusik, die als ruhige, gepflegte Musik bekannt ist, vertraut zu machen. Bemerkenswert, so Christof Neuner: unter den 23 Akteuren sind gleich fünf Schrüfers aus Saugendorf vertreten. Vater Ludwig und seine vier Söhne Christoph, Florian, Lukas und Andreas, zugleich Vorsitzender der Blaskapelle.

Hauch von Ernst Mosch

Schon mit dem "Egerländer Marsch" wurde deutlich, dass die Besucher ein Abend mit Blasmusik vom Feinsten erwartet. Die Mischung aus bekannten Stücken aus dem Repertoire der "Original Egerländer Musikanten" um Ernst Mosch, dem König der Blasmusik, mit den Klassikern "Rauschende Birken" oder "Egerländer Gold", und Werken von zeitgenössischen Komponisten der Böhmischen Tradition, kam bestens an.

Die Vielfalt des Könnens der Waischenfelder Blasmusik äußerte sich nicht nur durch die Anzahl von 31 Titeln, die sie zu Gehör brachten, sondern vor allem durch die gekonnte Präsentation. Perfekte Intonation, rhythmische Klarheit und ein ausgewogener harmonischer Klang aller Register zeigte die hohe Qualität und professionelle Exaktheit, die immer wieder mit Beifall belohnt wurden.

Akzente setzten mit solistischen gesanglichen Einlagen Renate Leikam, Luisa Huppmann sowie Lukas Schrüfer und Martin Fiedler beim Lied der beiden "Kannst du Knödel kochen". Märsche, Polkas und Walzer wechselten sich immer wieder ab.

Überwältigt zeigte sich Dirigent Lindner über die großartige Resonanz und zog dabei den Hut vor seinen Musikern. Diese habe es Super gemacht.

Bei aller Begeisterung war es folgerichtig, dass die Besucher noch vor der erhofften Zugabe mit dem "Böhmischen Traum" auf die Frage nach Wiederholung mit einem stürmischen Ja für einen vierten Böhmischen Abend im nächsten Jahr reagierten.

Zweiter Bürgermeister Thomas Thiem lobte die Musikgruppe in den höchsten Tönen, die auf jeden Fall ein Aushängeschild für die Stadt Waischenfeld sei.

DIETER JENSS