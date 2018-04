Späterer Schulbeginn: Segen oder Fluch?

PEGNITZ/POTTENSTEIN - Der zweitgrößte Traum vieler Schüler geht bald in Niedersachsen in Erfüllung. Zwar wird auch in diesem Bundesland nicht die Schule abgeschafft, aber immerhin dürfen die Schüler am Morgen länger schlafen. Unsere Redaktion hat sich in der Region umgehört, was Lehrer und Schüler zu solch einem Vorstoß sagen.

Jugendliche verlassen die Pegnitzer Realschule. Dort wird es — wie in den anderen Schulen der Region auch — keinen späteren Unterrichtsbeginn geben. In Niedersachsen soll das jedoch künftig möglich sein. © Rudi Stopfer



"Natürlich bin ich für einen späteren Unterrichtsbeginn, dann hätte man am Morgen endlich mal mehr Zeit", sagt Laurenz Schober, der erste Schülersprecher des Gymnasiums Pegnitz. Der 16-Jährige meint: "Man könnte in der Früh’ mehr mit den Eltern reden oder sich in die Zeitung vertiefen." Er weiß, wovon er redet, denn durch die Kollegstufe und das Kurssystem beginnt an einigen Tagen die Schule für ihn erst um 9.30 Uhr.

Die Leiterin der Schule sieht das etwas anders: Annett Becker kann dem Vorschlag für die Oberstufe durchaus etwas abgewinnen. Sie bestätigt, dass dort die Schüler oft später als 8 Uhr mit dem Unterricht beginnen. Sie weiß auch, dass es Forschungsergebnisse gibt, die besagen, dass für diese Altersgruppe ein späterer Beginn günstiger ist. "Für die jüngeren Jahrgänge gilt aber das Gegenteil. Diese Schüler sind um 8 Uhr schon topfit. Für die Unterstufe ist das jetzige Modell besser."

Becker sähe ein organisatorisches Problem auf die Schule zukommen. "Ich bin auch der Ansicht, dass man die Schule als Ganzes sehen und die Jahrgänge nicht getrennt sehen sollte. Auch ginge ein späterer Unterrichtsbeginn auf Kosten des Nachmittagsunterrichts, der sich noch weiter nach hinten verschieben würde."

Kollegstufe kann wählen

In Nordrhein-Westfalen experimentieren indes Presseberichten zufolge bereits einige Schulen mit einem Unterrichtsbeginn um neun Uhr. In Alsdorf bei Aachen beispielsweise können sich Oberstufenschüler aussuchen, ob sie zur ersten Stunde um acht Uhr oder erst zur zweiten gegen neun Uhr kommen wollen. Wer sich die erste Stunde freinimmt, arbeitet stattdessen, wenn die Frühaufsteher Freistunde haben. Nach einer Testphase ist das Prinzip ins Alsdorf weitergeführt worden und wird nun seit über zwei Jahren erfolgreich praktiziert.

Ein klares "Nein" kommt vom stellvertretenden Schulleiter Rudi Stopfer. "Wir haben einen großen Anteil von auswärtigen Schülern und sind deshalb an den öffentlichen Personennahverkehr gebunden. Weitere Busse, die ein Stunde später fahren, sehe ich nicht als realistisch an." Einen anderen Aspekt, den Stopfer anführt, könnte man als "Heranführung an die Welt der Erwachsenen" bezeichnen. "Der einheitliche Unterrichtsbeginn bringt für die Schüler eine gewisse Struktur in den Tag. Solche geregelten Abläufe erwarten die Jugendlichen später, trotz allen Bemühungen um Flexibilität, auch im Arbeitsleben."

Obwohl der Nachmittagsunterricht an der Realschule "überschaubar" sei, plädiert Stopfer dafür, dass die Kinder über die zweite Tageshälfte so weit wie möglich selbst bestimmenkönnen. "Sie brauchen auch Freizeit, um sich entwickeln zu können."Ariane Deinhardt, die die Schule in Pottenstein leitet, gibt einen weiteren Aspekt zu bedenken: Die Aufsichtspflicht. Denn würden die Buslinien nicht umgestellt, hätten auswärtige Schüler bereits am Morgen viel Freizeit. Das Problem gibt es auch in Nord- und Westdeutschland. Was machen berufstätige Eltern morgens mit ihren Kindern, wenn die Schule erst um neun Uhr beginnt?

Gewisser Spielraum

Der niedersächsische Schulleitungsverband schlägt deshalb vor, die früheren Zeiten für Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften zu nutzen. Deinhardt ist glaubt, dass auch die meisten Eltern gegen eine Umstellung wären. "Wir fangen in Pottenstein wegen des großen Einzugsgebiets sowieso erst um 8.15 Uhr an." Schüler aus dem Raum Gößweinstein oder Obertrubach kämen an manchen Tagen erst am Nachmittag nach Hause. "Wenn man den Unterrichtsbeginn verlegen würde, würde sich die Rückkehr noch weiter nach hinten verschieben", meint auch Deinhardt.

"Ein Unterrichtsbeginn gegen 8 Uhr, wie er an vielen Schulen in Bayern üblich ist, hat sich vielerorts bewährt", teilt die Pressesprecherin des Kultusministeriums, Elene Schedlbauer, mit. Berufstätige Eltern hätten so die Gewissheit, wenn sie morgens zur Arbeit müssten, dass ihre Kinder an der Schule gut aufgehoben und betreut seien. Je später der Unterricht beginne, umso länger reiche er in den Nachmittag. Das könnte Auswirkungen aufs außerschulische Engagement der Schüler, etwa in Vereinen, haben. Auch im Sommer, wenn die Temperaturen steigen, freuten sich die Schüler über ein möglichst frühzeitiges Unterrichtsende. Zudem sei die Schülerbeförderung, gerade in ländlicheren Regionen, zu berücksichtigen.

Schedlbauer weist aber auch darauf hin, dass es einen gewissen Spielraum für einen flexiblen Unterrichtsbeginn im Freistaat gibt. Die Schulordnung erlaube es, auf besondere Gegebenheiten vor Ort Rücksicht zu nehmen. Voraussetzung sei, dass der Schulleiter alle Beteiligten in die Entscheidung einbindet. "Der Unterricht kann also auch in Bayern etwas später beginnen."

