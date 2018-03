SPD-Basis in Auerbach und Pegnitz ist erleichtert

Grundsätzliche Zustimmung zum Mitgliederentscheid — Deutlichkeit überrascht viele nicht wirklich - vor 1 Stunde

Erleichterung nicht nur bei den SPD-Spitzen in Berlin, sondern auch an der Basis in Pegnitz, Auerbach und darüber hinaus. Die 66 Prozent Zustimmung für eine Große Koalition ist auch bei den Chefs der Ortsvereine und Kreisverbände mit Erleichterung aufgenommen worden. Eine Momentaufnahme vom Sonntag, kurz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses.

Die Parteibasis der SPD hat per Brief entschieden. Das Ergebnis mit seinen 66 Prozent Zustimmung zu einer Großen Koalition mit den Unionsparteien hat bei den Orts- und Kreisvorsitzenden in der Umgebung für Erleichterung gesorgt. Foto: Sachelle Babbar/imago



Oliver Winkelmaier, Vorsitzender des Ortsvereins Pegnitz: "Die 66 Prozent bewegen sich in dem Rahmen, den ich erwartet habe", erklärt der Genosse. In der jetzigen Situation sei ein Ja zu einer erneuten schwarz-roten Koalition die einzig vernünftige Entscheidung. Man müsse in der Politik vorhandene Gegebenheiten akzeptieren und versuchen, damit das Bestmögliche für Land und Leute herauszuholen.

Ob Winkelmaier mit diesem Votum gerechnet hat? "Bei Diskussionen in den vergangenen Wochen haben viele ungläubig den Kopf geschüttelt, wenn ich eine Zustimmung oberhalb 65 Prozent prognostiziert hatte", so der Pegnitzer Vorsitzende. Die schweigende Mehrheit der Mitglieder, die politische Prozesse mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Pragmatik betrachte, sei groß. "Ich kann die Vorbehalte gegen schwarz-rote Koalitionen durchaus nachvollziehen, auch ich bin absolut kein Freund davon. Vor vier Jahren habe ich vehement gegen eine große Koalition gekämpft und auch dagegen gestimmt. Damals gab es aber auch andere Optionen, die für dieses Land sicherlich besser gewesen wären."

Um aus dem Umfragetief zu kommen, gibt es für Winkelmaier kein Patentrezept aus dem Politlabor. Die SPD müsse kritisch hinterfragen, ob die Maßnahmen der Agenda 2010 noch angebracht seien und sich seiner Meinung nach in vielen Punkten anders positionieren.

Politische Entscheidungen müssten den Menschen besser, und vor allem auch verständlicher, erklärt werden. "Wir müssen sozialdemokratische Antworten auf Herausforderungen wie Digitalisierung, Industrie 4.0, steigende Armut in der Gesellschaft trotz brummender Wirtschaft und einer damit einhergehenden, gefährlich gespaltenen Gesellschaft in einem momentan zersplitterten Europa geben", so Winkelmaier. Das sei eine Gemeinschaftsaufgabe, die schon beim Gemeinderat anfange. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen kann. Die SPD hat in ihrer über 150-jährigen Geschichte schon viele Stürme durchschifft und ist mit einem noch stärkeren Rumpf herausgekommen."

Reinhold Strobl, MdL Amberg-Sulzbach: "Die SPD-Basis hat mit ihrer Wahlbeteiligung von 78 Prozent gezeigt, dass sie mitbestimmen und auch Verantwortung übernehmen will. Mit 66 Prozent ist das eine Zweidrittel-Mehrheit für die große Koalition. Die Mitglieder gehen davon aus, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird." Die CDU/CSU ist in den Augen von Strobl gut beraten, jetzt nicht zu versuchen, einzelne vereinbarte Punkte zu verhindern. Der Schnaittenbacher Abgeordnete hat mit 70:30 getippt. "Meine Mitarbeiterinnen 60:40. Das Ergebnis liegt genau dazwischen", so Strobl.

Was die schlechten Umfragewerte für die SPD angeht, meint der Landtagsabgeordnete: "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die von uns eingebrachten Punkte umgesetzt werden. Wir müssen zwar immer wieder auf unsere Erfolge verweisen, müssen aber immer wieder unser Ziel einer sozialen und gerechten Politik in den Vordergrund stellen." Die handelnden Personen würden natürlich eine große Rolle spielen. "Wir haben jetzt die Gelegenheit, uns an verantwortlicher Stelle zu profilieren. Diese Möglichkeit sollten wir auch nutzen."

Sonja Wagner, Vorsitzende des Kreivsverbandes Bayreuth Land sieht die Entscheidung als positives Zeichen, dass die Demokratie lebe. "Die hohe Beteiligung der Mitglieder zeigt, dass entgegen aller Unkenrufe politische Fragen ein Thema in den Parteien und in der Gesellschaft sind." Es sei ja nicht nur in den Parteien über die Koalitionsfrage diskutiert worden. Die Menschen wollen Wagners Meinung nach an den politischen Prozessen beteiligt werden. "Ich habe auf den Sitzungen und im Bekanntenkreis die Frage der Großen Koalition immer wieder diskutiert und erfahren dürfen, dass sowohl Befürworter als auch Gegner der GroKo sich mit den Argumenten und den Folgen ihrer Entscheidung auseinandergesetzt haben, dass es keine uninformierte, unvorbereitete Entscheidung gegeben hat. Jeder war sich seiner Verantwortung bewusst."

Wagner hat mit einer Zustimmung der SPD-Basis gerechnet, allerdings nicht in dieser Deutlichkeit, gibt sie zu. "In den Gesprächen der letzten Wochen wurde für mich erkennbar, dass viele Mitglieder der GroKo zustimmen werden. Mit ihrem Ja aber auch verbinden und erwarten, dass eine aufrichtige, glaubwürdige und vor allem soziale Politik für die Menschen in diesem Land gemacht wird. Ohne Kompromisse."

Erneuerung wichtig

Um in der Gunst der Wähler wieder zu punkten sollte die SPD endlich machen, was sie angekündigt hat: eine Erneuerung der Partei anstreben. "Das kann sich aber nicht auf den Austausch von Personen beschränken — das ist eher nicht die entscheidende Frage. Erforderlich ist vielmehr ein klarer politischer Kurs, um wieder glaubwürdig zu agieren. Der Verlust der Glaubwürdigkeit war und ist für mich das größte Problem", so die Kreisvorsitzende.

Die SPD müsse wieder erkennbar und verlässlich für die Menschen da sein. Das sei eine Aufgabe, die man nicht den Abgeordneten und der Parteiführung alleine aufbürden könne. "Wir als SPDler müssen in allen Ebenen wieder stärker auf die Umsetzung des sozialen Elements drängen und die Umsetzung fordern."

Uwe Bergmann, Kreisvorsitzender Amberg-Sulzbach, bewertet die Entscheidung der SPD-Basis positiv. Er selbst habe auch mit Ja gestimmt, weil er der Überzeugung ist, dass Mitregieren besser sei als nicht regieren. Nur so lassen sich Verbesserungen für viele Menschen, die zweifelsohne im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, auch verwirklichen. Die SPD stehe seit über 150 Jahren zu ihrer Verantwortung und drücke sich nicht vor schwierigen Entscheidungen. "Gerade in Zeiten, in denen rechtspopulistische und nationalistische Kräfte die Demokratie schleifen wollen, braucht es die SPD als Bollwerk dagegen", ist Bergmann überzeugt.

Der Amberg-Sulzbacher Kreisvorsitzende hat auf 60 Prozent plus x getippt, und das sei auch eingetroffen. "Seit dem Rücktritt von Martin Schulz wurden die Befürworter immer mehr. Sie machten sich nur nicht so bemerkbar wie die Gegner. Das habe ich auch in der Mitgliederschaft meines Ortsvereins gespürt. Viele haben gesagt: Jetzt macht mal! Da ist was für unsere Leute was drin!"

Angesichts der Tatsache, dass die Genossen in der Koalition Schlüsselressorts besetzen, in denen man wirklich etwas bewegen und die SPD sich profilieren könne, geht Bergmann davon aus, dass die Partei es schafft, aus dem Umfragetief zu kommen. Vor allem weil Angela Merkel auch nicht mehr fest im Sattel sitze, bestehe die Chance für die SPD, ihre Themen voranzutreiben.

"Das konnte man auch in den Koalitionsverhandlungen sehen. Wir müssen viel deutlicher machen, was durch die SPD möglich war und was durch CDU/CSU nicht!", so Bergmann. Die Unterschiede in den politischen Ideen und Vorstellungen müssten herausgearbeitet werden. Des weiteren erwartet der Kreisvorsitzende auch eine Verjüngung und neues Personal an den Schlüsselstellen. "Das wäre ein erster Schritt zur Erneuerung. Opposition wäre auch keine Garantie für Erneuerung gewesen. Und vielleicht erinnert sich ja der Wähler beim nächsten Mal daran, wer zur Verantwortung für das Land stand und dafür sorgte, dass eine verlässliche Regierung gebildet werden konnte. Jamaika war’s jedenfalls nicht!"

Günter Sertl, Chef des Auerbacher Ortsvereins war erst einmal froh, dass diese Entscheidung gefallen ist. "An den Zahlen erkennt man, dass 66 Prozent der Mitglieder die Wichtigkeit sehen, dass die SPD wieder Regierungsverantwortung übernimmt. "Wichtig ist es aber auch, dass jetzt die SPD-Spitze in Berlin die 34-Prozent GroKo-Gegner davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist mit der Großen Koalition. Die SPD muss natürlich auch die Punkte umsetzen, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind."

Sertl hat nicht mit diesem doch deutlichen Ergebnis gerechnet: "Aber ich bin froh darüber, dass die meisten der Mitglieder für die GroKo gestimmt haben."

Und das Thema Umfragetief? "Man muss die Bevölkerung wieder davon überzeugen, dass die SPD die Volkspartei in Deutschland ist. Das kann sie aber nur, wenn sie ehrlich mit den Ängsten und Sorgen der Menschen in Deutschland umgeht", ist sich Sertl im Klaren.

