Spektakel: Rund 20.000 Besucher bei Pottensteiner Lichterfest

Religiöse Feier des "Beschlusses der Ewigen Anbetung" hat Volksfestcharakter - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Volksfest oder Gipfelpunkt religiöser Versenkung? Am "Beschluss der Ewigen Anbetung" in Pottenstein scheiden sich die Geister. Fakt ist, dass es Jahr für Jahr Tausende von Schaulustigen anzieht, wenn am Dreikönigstag die Prozession durch das Felsenstädtchen marschiert und dazu auf den Hügeln rund um die historische Altstadt ungezählte kleine Holzstöße brennen.

Einmal mehr gab es auch 2019 direkt ein Lichterspektakel in Pottenstein. © Hans von Draminski



Einmal mehr gab es auch 2019 direkt ein Lichterspektakel in Pottenstein. Foto: Hans von Draminski



"Das ist aber schon sehr katholisch", meint die etwa 50-jährige Frau, die beim nachmittäglichen Schlendern durch die dicht bevölkerte Pottensteiner Altstadt an der Bartholomäuskirche vorbeikommt, in der gerade der Gottesdienst zum "Beschluss der Ewigen Anbetung" als Vorspiel für die abendliche Prozession über die Bühne geht. Der starke Thüringer Akzent der Dame lässt darauf schließen, dass sie zumindest ursprünglich nicht aus Franken stammt. Und dass ihr auch nicht unbedingt bewusst ist, welches urkatholische Fest hier begangen wird.

Denn auch wenn angesichts von "strategisch verteilten" Bratwurst- und Glühweinbuden am Nachmittag ein wenig der Eindruck entsteht, hier würde eine fröhliche Feiergesellschaft auf den Faschingsumzug warten, ist der Hintergrund doch eigentlich deutlich ernster: Mit der im Volksmund angesichts der brennenden Miniatur-Scheiterhaufen auch "Lichterfest" genannten Veranstaltung wird Gott geehrt, der im christlichen Glauben zu Weihnachten Mensch wurde, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. In Pottenstein begann der Brauch 1905, als der Dreikönigstag als Datum des Festes bestimmt wurde und man schon am Tag zuvor (5. Januar) mit einem "immerwährenden Gebet" begann.

Bilderstrecke zum Thema Spektakel an den Hängen: Pottenstein erstrahlt im Lichterglanz Am Dreikönigstag entflammen in Pottenstein unzählige Feuer an den Hängen rund um den Ort. Die traditionelle Prozession zum Lichterfest der ewigen Anbetung zog rund 20.000 Besucher an.



Heute hat die typisch fränkische Traditionspflege Magnetwirkung auch auf jene, die weder katholisch sind noch Interesse an den spirituellen Hintergründen des Lichterfestes haben. Für den Tourismus ist die Ewige Anbetung in jeden Fall ein Segen, denn sie bringt deutlich mehr Schaulustige in die Stadt als Pottenstein Einwohner hat.

Dieses Jahr waren es nach Polizeiangaben 20.000 Besucherinnen und Besucher – etwas weniger als im Rekordjahr 2018, in dem man rund 22.000 zählte. Und weil es vor zwölf Monaten zu Verkehrschaos und extremem Gedrängel gekommen war, arbeitete man heuer mit sinnreichen Einbahnstraßen-Regelungen, Straßensperrungen und verstärkter Polizeipräsenz. Das Konzept ging auf, das Lichterfest blieb ein friedlicher Spaß.

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail