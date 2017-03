Spenden aus der Region nach Namibia gebracht

Peter Spätling reiste nach Afrika — A-capella-Gruppe tritt im Mai in Deutschland auf - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Spenden aus der Region erreichen die Bedürftigen in Namibia. In diesem Jahr flog Peter Spätling vom deutschen Winter in die sommerliche Regenzeit nach Namibia, um dort die im Jahr 2016 gesammelten Spenden zu überbringen.

Besuch in Namibia: Unser Bild zeigt Schulleiterin Martha Ndapandula (Mitte) und links daneben Peter Spätling. Rechts ist Anja Rohwer (Projektbetreuerin) , flankiert vom Küchenpersonal. Foto: privat



Schwerpunkt der unterstützten Projekte war dieses Mal die Fidel Castro Ruiz Schule im Stadtteil Katutura in der Hauptstadt Windhoek. Es ist der Stadtteil, in dem die minderbemittelte Bevölkerungsschicht lebt.

Die unterstützte Schule wird von einer selbstbewussten und zielstrebigen Direktorin, Martha Ndapandula, geleitet, die erreicht hat, dass diese Schule mit die höchste Abschlussquote in Windhoek hat. Die Schule hat etwa 1500 Schüler, die alle aus Katutura kommen. Sie sind inzwischen auch alle mit Schuluniformen ausgestattet. All jene Eltern, die sich das Schulgeld nicht leisten können, werden unterstützt.

Ein wesentlicher Faktor für die Beliebtheit der Schule ist auch die dort stattfindende Schulspeisung, bei der die Kinder oft die einzige Mahlzeit am Tag erhalten.

Mit Hilfe der von Peter Spätling gesammelten Spenden aus Pegnitz und Auerbach konnte dort eine große Küche mit hygienisch einwandfreier Ausstattung errichtet werden. Die sechs Gasherde mit den riesigen Töpfen funktionieren einwandfrei und das Küchenpersonal – es wurden somit auch einige feste Arbeitsplätze geschaffen – kann für die vielen Schüler kochen.

Von den diesjährigen Spenden wurden vor allem Nahrungsmittel wie Reis, Nudeln und Maismehl gekauft, welche die Grundnahrungsmittel darstellen. Diese werden von Anja Rohwer, welche die gesammelten Gelder in Namibia verwaltet, vor Ort gekauft und übergeben. So ist gewährleistet, dass kein Cent in irgendwelchen Verwaltungskanälen verschwindet.

Nach dem Besuch der Schule reiste Spätling weiter in den Norden nach Botswana und Simbabwe, wo er die heftigsten Regenfälle seit zehn Jahren miterleben musste. Viele Schulen sind dort zurzeit wegen Überflutung geschlossen.

Zurück in Namibia vereinbarte Spätling dann noch den Auftritt einer namibischen A-capella-Gruppe aus Mondesa bei Swakopmund, die im Mai Konzerte in Köln, Hamburg und Berlin geben. Am 24. Mai, dem Tag vor Himmelfahrt, wird die Gruppe im Rahmen ihrer Deutschlandtournee auch ein Konzert in der Bartholomäuskirche in Pegnitz gestalten.

psp