Spikes sollen im Winter für höhere Sicherheit sorgen

Kälteperiode in der Region macht Zeitungsausträgern zu schaffen — Diesel-Autos mit Leistungs-Problemen - vor 1 Stunde

PEGNITZ/AUERBACH - Selbst wenn die Wetterfrösche für die nächste Woche Tauwetter melden — der Dauerfrost der vergangenen Tage und Wochen mit klirrend kalten Nächten hatte es in sich. Der knackige Winter brachte etliche Probleme mit sich.

Es war in den Nächten schon wirklich teilweise „saukalt“ in der Region. Die Laternenparker mussten nicht selten mit klammen Fingern die Scheiben ihrer Auto freikratzen. Foto: Roland Fengler



Robert Wittmann muss derzeit einige Unfallbögen für die Berufsgenossenschaft ausfüllen. Er ist als Gebietsleiter für die Zeitungszustellung in Pegnitz und der Fränkischen Schweiz zuständig und koordiniert somit unter anderem auch die Austragung der NN. Schon ganz früh am Morgen geht es für die ungefähr 120 Zeitungsausträger in seinem Gebiet los, da ist es noch dunkel und viele Straßen nur unzureichend beleuchtet. Folglich sind Stürze fast vorprogammiert. „Durch die Sonneneinstrahlung am Tag läuft das Schmelzwasser auf die Straße und gefriert in der Nacht, sodass Eisplatten entstehen, die man im Dunkeln nicht sieht“, erklärt Wittmann.

Zudem sind die meisten Hofeinfahrten immer noch zugefroren – viele Austräger rutschen dort aus. „Es gibt Kollegen, die dann weitermachen, andere hören mit dem Austragen auf“, so Wittmann. Einen Austräger aus dem Pegnitzer Umland hat es heftig erwischt: Er fällt mit einem komplizierten Bruch für zwei bis drei Monate aus. Deshalb hat für Wittmann die Sicherheit höchste Priorität. „Wir sagen unseren Trägern immer, dass sie langsam laufen sollen. Lieber kommt die Zeitung etwas später, als dass sie sich verletzen.“

Info-Broschüre verteilt

An die Austräger wurde eine Broschüre mit Sicherheitsinformationen verteilt, außerdem werden ihnen Spikes für die Schuhe zur Verfügung gestellt.

Die Sana Klinik Pegnitz bekommt die Konsequenzen der Minustemperaturen ebenfalls zu spüren. Auf Anfrage der Redaktion antwortete die Geschäftsführung kurz und knapp: „Aufgrund der derzeitigen Temperaturen und der damit verbundenen Glätte gibt es einen Anstieg bei Sturzverletzungen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um diverse Frakturen und Knochenbrüche. Eine reibungslose Versorgung der Patienten ist jedoch jederzeit gewährleistet. Einhergehend mit dem Anstieg an Sturzverletzungen ist auch eine steigende Anzahl an Operationen festzustellen.“

Auf die Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr in Pegnitz habe die Kälte kaum Auswirkungen, so deren Kommandant Roland Zahn. Lediglich die Trocknung der Schläuche dauere im Winter länger. Da die Feuerwehr meist Einsätze auf der Autobahn hat, ist zumindest der Einsatzort gut geräumt. Wenn aber ein Auto brennt, wird es trotzdem problematisch. Denn das Löschwasser gefriert bei Minusgraden sehr schnell. „Je kälter es ist, desto wichtiger ist es, dass das Wasser kontinuierlich in Bewegung gehalten wird. Ansonsten würde das Wasser und somit der Schlauch einfrieren“, erläutert Zahn.

Auf schneefreien grünen Plätzen können schon die ersten Frühjahrsblüten wie Krokusse heraus spitzen. Um diese besser zu schützen, rät Georg Roßbacher, Betriebsleiter der gleichnamigen Gärtnerei in Auerbach, die Sprösslinge mit Laub abzudecken. Für seine Gärtnerei bedeute die Kälteperiode vor allem Eines: Einen hohen Verbrauch von Heizöl. Die Jungpflanzen in den Gewächshäusern brauchen eine Temperatur von 18 Grad Celsius.

30 Grad Differenz

„An besonders kalten Tagen müssen wir folglich eine Differenz von 30 Grad zwischen Innen- und Außentemperatur mit der Heizung kompensieren“, sagt Roßbacher. Wichtig sei bei diesen eisigen Temperaturen auch die Verpackung der Pflanzen. Für die Kunden werden die erworbenen Gewächse deshalb doppelt verpackt. „Das verhindert die Einströmung kalter Luft von außen und fördert die Entstehung einer Lufthülle, sodass die Pflanzen nicht erfrieren“, erklärt Roßbacher.

Im Autohaus Kotzbauer in Pegnitz sind weder die Batterien noch die Kühler das Problem. Aber die Autos, die Dieselkraftstoff tanken, hätten mit der Kälte zu kämpfen, wie Lagerist Dieter Apfelbacher erklärt. „Es findet eine Kraftstoffvereisung vom Diesel statt und dann sulzt er. Somit geht der Kraftstoff nicht mehr durch den Dieselfilter und die Leistung des Motors lässt deutlich nach.“ Je länger die Autos stehen, desto mehr schreitet die Kraftstoffvereisung fort. Der Filter kann aber gewechselt werden, damit die Motorleistung wieder stimmt und das Auto nicht einfach stehen bleibt.

Bei der Juragruppe hingegen habe man keine Probleme mit den eisigen Temperaturen, sagt Werkleiter Hans Hümmer. „Ein, zwei, drei Wasserrohrbrüche hatten wir in den vergangenen Wochen, das ist aber Normalzustand. Bei uns läuft alles nach Plan, es gibt keine Versorgungsprobleme.“ Im Gegenteil: Viele seiner Mitarbeiter feiern derzeit ihre Überstunden ab. Dennoch: Die Gefahr eines Rohrbruches sei bei Kälte höher, denn der Frost verursache Erdbewegungen, sodass auf dem Rohrsystem ein Druck entstehe. Vor allem ältere Systeme seien dann für einen Bruch anfällig, so Hümmer.

Für ihn gibt es zwei Gründe, warum die Pegnitzer Wasserversorgung eine geringe Schadensrate aufweisen könne: „Zum einen verlegen wir die Rohre in 1,50 Meter Tiefe, zum anderen haben wir in den vergangenen Jahren ungemein viel in die Netzwerkerneuerung investiert.“ Bis zu einem Meter unter der Geländeoberkante habe der Frost Auswirkungen, bei tiefer gelegenen Leitungen, wie es in Pegnitz der Fall sei, nur in Extremfällen. Dass die Juragruppe überdurchschnittlich viel in die Erneuerung des bestehenden Netzwerkes investiert hat, beweist ein Benchmarking-Projekt des Freistaates Bayern. Hier wurde die Effizienz und Qualität der kommunalen Wasserversorgung untersucht. Im Vergleich mit 18 gleich großen Wasserversorgern landete Pegnitz mit einer Sanierungsrate von 2,6 Prozent im Jahr 2016 auf dem ersten Platz – der bayerische Mittelwert betrug 0,6 Prozent. Dennoch kann Hümmer keine Garantie dafür abgeben, dass es nicht noch mehr Wasserrohrbrüche gibt, da man präventiv nichts dagegen tun könne.

Ganz normaler Notdienst

Auch Georg Lang, Inhaber des gleichnamigen Büros für Energie- und Haustechnik, Sanitär- und Heizungsbau in Pegnitz, kann sich nicht beklagen. In der diesjährigen Frostzeit habe sein Notdienst nicht öfter als sonst ausrücken müssen. Das findet er seltsam. „Ich kann es mir aber damit erklären, dass unsere Kunden immer häufiger ihre Heizungsanlagen warten.“ Ihm ist die Kälteperiode von vor „drei, vier Jahren“ in Erinnerung geblieben, „damals mussten wir viel öfter raus“. Die eisigen Temperaturen könnten zu Heizungsausfällen führen, wenn an den Rohren Frostschäden entstünden. „Viele Kunden wissen nicht, wo die Leitungen verlaufen und heizen dann unzureichend“, sagt Lang. Ein zweiter häufiger Grund, weshalb der Notdienst gerufen werde, sei, wenn das Gartenwasser nicht entleert worden sei. Derzeit sei wie gewöhnlich ein Monteur von 7 bis 20 Uhr im Notdienst, so Lang.

ANNIKA BRAUN