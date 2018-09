Spinde in der Therme Obernsees aufgebrochen

Unbekannten Tätern fielen Wertgegenstände und Bargeld im Wert von 1000 Euro in die Hände - vor 28 Minuten

OBERNSEES - Unliebsame Gäste haben am Dienstag die Therme in Obernsees aufgesucht und dort mehrere Spinde in den Umkleidekabinen aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag haben bisher unbekannte Täter in der Zeit von 13 bis 15.15 Uhr insgesamt acht Spinde im Schwimmbad-Umkleidebereich der Therme Obernsees aufgebrochen. Sachschaden entstand hierbei nicht, allerdings entwendeten die Täter Wertgegenstände und Bargeld im Wert von schätzungsweise 1000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, in den Spinden weder Bargeld noch Wertgegenstände zurück zu lassen.

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Umkleiden gemacht hat, kann sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506 2230 in Verbindung setzen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.