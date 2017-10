Spitzenreiter auf A9 mit 195 "Sachen" geblitzt

Groß angelegte Tempokontrolle der Polizei auf der Autobahn zwischen dem Bindlacher Berg und Trockau - vor 30 Minuten

TROCKAU - Über 100 Anzeigen, teilweise verbunden mit Fahrverboten, waren die Folge einer Radarkontrolle, die die Verkehrspolizei am Donnerstag auf der A9 im Bereich zwischen dem Bindlacher Berg und der Ausfahrt Trockau durchführte.

Am Donnerstagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn zwischen dem Bindlacher Berg und der Ausfahrt Trockau in beiden Richtungen durch. Dabei wurden die Temposünder sofort angehalten. 92 Kraftfahrer müssen mit einer Anzeige, davon neun zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.

Der schnellste Fahrer in Richtung München war mit 153 km/h statt erlaubten 100 km/h unterwegs. In Richtung Berlin ging der Spitzenreiter mit 195 statt der erlaubten 130 "Sachen" in die Radarfalle. Zudem wurden 30 Sicherheitsleistungen bei überwiegend polnischen Fahrern einbehalten.

