Spitzenreiter zu Gast bei Auerbacher Handballern

Trainer Matthias Schnödt will gegen MTV Ingolstadt punkten - Oberbayern haben kräftig investiert - vor 52 Minuten

AUERBACH - Den mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Handballern des SV 08 Auerbach steht eine schwere Heimpartie bevor. Am morgigen Sonntag um 16 Uhr erwarten die personell stark angeschlagenen Oberpfälzer den aktuellen Spitzenreiter der Landesliga, den MTV Ingolstadt. Die Oberbayern, die im Vorjahr als Neuling die Runde auf Platz sechs abschlossen, haben noch einmal kräftig investiert, um ihre ambitionierte "Vision 2020" zu erreichen.

Zuletzt setzte es für die Auerbacher (in Blau) eine 24:31-Niederlage gegen HSV Hochfranken (in Rot). Der SV 08 wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Saison — und hat nun Meisterschaftsaspirant MTV Ingolstadt zu Gast. Foto: F.: S. Hess



Nachdem am Ende der Saison 2013/2014 mit dem Abstieg in die Bezirksliga der absolute Tiefpunkt für den Handball in der Audistadt Ingolstadt erreicht war, tat sich eine Gruppe aus aktuellen und ehemaligen Spielern zusammen und formulierte ein ehrgeiziges Ziel. Eine "Vision" war geboren. Bis zum Jahr 2020 peilen die Schanzer die 3. Liga an, um den Handball in Ingolstadt als dritte Kraft hinter Eishockey und Fußball zu etablieren.

Umgebaute Mannschaft

Mit einer komplett umgebauten Mannschaft schaffte der MTV nicht nur den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga, sondern ließ schon im Jahr darauf den nächsten Meistertitel folgen. Nach nur einem Jahr in der Landesliga, das die Ingolstädter als Tabellensechster abschlossen, wurde noch einmal kräftig umgebaut und investiert, um auch in dieser Saison die "Vision 2020" nicht aus den Augen zu verlieren.

So wurde in der Nachfolge von Dieter Auernhammer mit Erik Brasko ein neuer, höherklassig erfahrener Trainer gefunden. Der 38-jährige Slowake war als Spieler mit dem SC Freising in die Bayernliga aufgestiegen und war dort bis 2015 auch als Trainer tätig. Brasko führte die Freisinger zum Wiederaufstieg in die Landesliga, genauso wie nach seinem Wechsel im Jahr 2015 sein neues Team aus Altenerding. "Wir waren in der vergangenen Saison noch nicht konstant genug. Wir müssen uns noch auf einigen Positionen verstärken, um das große Ziel, den Aufstieg in die 3. Liga bis 2020, aufrechtzuerhalten", sagt der Sportliche Leiter Norbert Hartmann mit Nachdruck. So konnte er die Rückkehr von Andrei Alin Macovei (29) nach einer Saison beim Landesliga-Aufsteiger TSV Mainburg vermelden. Mittelmann Macovei war 2015 vom rumänischen Erstligisten CSM Ploiesti nach Ingolstadt gekommen und hatte großen Anteil an der Meisterschaft der Schanzer gehabt. Für die linke Rückraumposition wurde mit dem 1,90 Meter großen Dino Sabljakovic (28) aus Bosnien-Herzegowina ein würdiger Nachfolger für den nach nur einem Jahr nach Ismaning abgewanderten Olaf Neumann gefunden.

Mit Ernad Huzejrovic (26) kam ein weiterer Rückraum-Mittelspieler mit Erfahrungen aus der Bayernliga hinzu. Huzejrovic hat, ähnlich wie der Slowake Peter Mesiarik, bereits in Kindertagen in Freising das Handballspielen erlernt.

Der Letztgenannte war in der vergangenen Saison neben Linkshänder Andreas Auernhammer einer der Torgaranten des MTV. Doch nicht nur für den Rückraum wurde Verstärkung gesucht. Auch die Außenseiten sowie der Kreis erfuhren eine Aufwertung.

Dabei ging den Schanzern mit Martin Briatka (26) aus der ersten slowakischen Extraliga ein absoluter Hochkaräter ins Netz: Der 1,82 Meter große Slowake bringt die Erfahrung von 50 Länderspielen und etlichen EHF-Cup-Einsätzen auf der Linksaußenposition mit. Am Kreis erwartet die Auerbacher Abwehr mit dem fast zwei Meter großen und über 100 Kilogramm schweren Rumänen Matei Serban (30) ein weiterer Neuzugang und gleichzeitig eine wirklich wuchtige Aufgabe.

"Stephan Auernhammer, Peter Mesiarik, die starken Torhüter und die Neuzugänge – wen wundert es bei diesen Namen noch, dass Ingolstadt super in die Runde gestartet ist?" zeigt sich auch der Auerbacher Trainer Matthias Schnödt von der sehr guten Besetzung der Lila-Weißen beeindruckt. "Sie spielen technisch starken Handball und werden sicherlich um die Meisterschaft mitspielen."

Eine Mammutaufgabe

Eine Mammutaufgabe erwartet somit Schnödts angeschlagenes Team. Neben Sebastian Bürger und Alexander Hofmann, die beide verletzt ausfallen, ist auch diesmal ein Einsatz von Jugendspieler Maxim Pankraz fraglich. Im Training hat sich auch noch Jonas Brendel-Suchanek verletzt und kann nicht dabei sein. Schnödt selbst, dessen Verletzung sich nach eingehender Untersuchung "nur" als zwei angebrochene Handwurzelknochen herausstellte, wird dem Team als Stabilisator der Abwehr ebenfalls einige Wochen fehlen.

"Auch nach den zwei deutlichen Niederlagen verfällt bei uns noch niemand in Panik. Wir wussten, dass es sehr schwer werden würde, aber dass es so früh in der Saison so viele Verletzungen geben würde, war nicht abzusehen", sagte Schnödt. "Für Sonntag wird es ziemlich eng. Ich erhoffe mir aber im Laufe der nächsten Wochen eine kontinuierliche Verbesserung und erwarte vom Team, dass es defensiv wie offensiv zumindest anders auftritt, als zum Beispiel letzte Woche. Wenn es uns gelingt, die technischen Fehler zu minimieren, dann haben wir, zumal in eigener Halle, durchaus auch Chancen auf Zählbares – warum nicht gleich an diesem Wochenende?"

Das Vorspiel in der Helmut-Ott-Halle um 14 Uhr bestreitet die männliche B-Jugend.

HARALD WEIDMANN