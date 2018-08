Sportgelände wird zur stimmungsvollen Party Area

Giga-Open-Air des FC Troschenreuth punktet mit Mischung aus Freiluft-Feeling und Zelten - vor 1 Stunde

TROSCHENREUTH - Das dreitägige Giga-Open-Air des FC Troschenreuth lockte wieder zahlreiche Gäste aus der Region in das feierlaunige Dorf.

Mit Lichterketten und farbigen Scheinwerfern mit LED-Technik hat der FC Troschenreuth sein Sportgelände in eine stimmungsvolle Party-Arena verwandelt. © Harald Saß



Bei der After-Work-Party am Donnerstag brachte DJ Rick aus Nürnberg die Partygäste auf das Tanzpodium. Das heiße Sommerwetter passte zum Motto des Freitags: Beim "Summer Beates & Vibes" legten gleich drei DJs auf. RoyLeFreak, 2Fly und FabX mixten unterschiedliche Stilrichtungen zu einem mitreißendem Potpourri. Mit vielen Lichterketten und farbigen Scheinwerfern mit umweltfreundlicher LED-Technik hatte der FC Troschenreuth sein Sportgelände in eine stimmungsvolle Party-Arena verwandelt. Dieses Ambiente und die Mischung aus Open-Air-Feeling und schützenden, bunt dekorierten Zelten verleiht dem jährlichen Fest des Troschenreuther Sportvereins einen ganz eigenen Reiz. Ein großer, ganz mit maritimen Motiven lackierter Lastwagen bot am Eingang einen nicht zu übersehenden Blickfang. Professionelle Barmixer zauberten exotische Cocktails, und eine neu eingerichtete Genusshütte hatte Wein, Whisky und Gin im Angebot.

Bei Jung und Alt beliebt

Bei der "90er/2000er-Party" am Samstag kamen dann auch ältere Generationen musikalisch auf ihre Kosten. Dabei zeigte sich, dass die "alten Kamellen" aus dem vergangenen Jahrtausend durchaus auch bei der Jugend ankommen. Der Nürnberger DJ El Mar, der unter anderem schon beim Ski-Weltcup für Stimmung gesorgt hat, brachte mit einem abwechslungsreichen Stil-Mix die Gäste zum Tanzen und Mitsingen.

Ebenso wie die Vereinsverantwortlichen zog der Sicherheitsdienst am Ende eine positive Bilanz. Bei den Einlasskontrollen und auf dem Festgelände gab es kaum Zwischenfälle. Über 100 ehrenamtliche Helfer waren bei der Veranstaltung im Einsatz, für die es am Sonntag noch mal einen Großeinsatz zu stemmen galt. In nur acht Stunden war alles abgebaut.

