Der Sportlerball des SV Kirchahorn in der Kirchahorner Mehrzweckhalle ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern hat sich inzwischen zum größten Faschingsball in der Fränkischen Schweiz gemausert. Auch am Wochenende kamen wieder über 400 meist maskierte Besucher aus der gesamten Region um ausgelassen Fasching zu feiern, um zu tanzen, lachen und zu singen. © Thomas Weichert

