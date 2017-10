Sportwagendiebe in Mistelgau in letzter Minute gestört

Unbekannte hatten teuren Audi schon geknackt - Polizei sucht Fluchtfahrzeug aus dem Raum Bautzen - vor 8 Stunden

MISTELGAU - Beim Versuch, einen hochwertigen Audi zu stehlen, sind am frühen Dienstagmorgen zwei bislang Unbekannte gescheitert. Die zwei Männer wurden durch den Eigentümer gestört und flüchteten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug.

Gegen 4 Uhr bemerkte der Besitzer zwei Männer, die sich an seinem in der Straße „Am Steig“ abgestellten Sportwagen zu schaffen machten. Kurz darauf ergriffen die mutmaßlichen Diebe zunächst zu Fuß die Flucht und rannten in Richtung Ortsmitte davon. Etwas später sah der Fahrzeugeigentümer die Flüchtigen erneut, als sie auf einem nahegelegenen Firmenparkplatz in einen schwarzen VW Golf Variant mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Bautzen (BZ) stiegen und in Richtung Eckersdorf davon fuhren. Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen blieben ohne Ergebnis.

Wie sich später herausstellte, hatten die Unbekannten den Audi bereits geöffnet. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet und dürften zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Einer war etwa 190 Zentimeter groß und kräftig, der zweite 175 Zentimeter groß und schlank. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.