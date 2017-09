Sprayer-Attacke in Auerbach

Vandale besprüht am Schwemmweiher eine Stützmauer der Schule - Verdächtiger im Visier - vor 56 Minuten

AUERBACH - In der Nach von Dienstag auf Mittwoch wurde am Schwemmweiher in Auerbach eine Stützmauer der Schule mit den Großbuchstaben „A.C.A.B.“ besprüht. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Sachbeschädigung.

Auf eine Stützmauer der Schule am Schwemmweiher in Auerbach haben Unbekannte "A.C.A.B" gesprüht. Die Polizei hat einen Verdächtigen ausfindig gemacht und sucht nun Zeugen. © Brigitte Grüner



Auf die Parkfläche wurden die Worte „Bad Berneck“ und „Abschlussstreich“

mit der Farbsprühdose geschrieben. Auch im übrigen Stadtgebiet kam es zu Schmierereien. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Durch die Polilzeiinspktion Auerbach konnte inzwischen ein Verdächtiger ausfindig gemacht werden, der sich nun strafrechtlich verantworten muss.



Zudem wurde jetzt bekannt, dass auch am kleinen Stadtweiher die zwei

Schautafeln des Sportangelvereins Auerbach mit Farbe besprüht wurden.

Hier liegt der Schaden bei rund 200 Euro. Ob es sich hier um den selben

Täter handelt, ist noch nicht bekannt. Im Unterschied zu den anderen Beschädigungen liegt die Tatzeit am Angelverein mit der zweiten Septemberwoche bereits etwas zurück. Die Vorstandschaft des Sportangelvereins hat für Hinweise auf den Täter der Sachbeschädigung am kleinen Stadtweiher eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgelobt.



Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei Auerbach unter Telefon (09643) 92040.

