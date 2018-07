Sprungturm im Pegnitzer Cabriosol hat Konfliktpotenzial

Turm wird nur noch "bedarfsorientiert" geöffnet — Solebecken bleibt offenbar noch länger gesperrt - vor 38 Minuten

PEGNITZ - Die Sperrung des Solebeckens und ein nicht dauerhaft geöffneter Sprungturm sorgen für Verstimmung bei einigen Badegästen des Cabriosols. Die Betreiberfirma des Pegnitzer Ganzjahresbades, GMF, hält dagegen.

Die „bedarfsorientierte Öffnung“ des Sprungturms im Pegnitzer Cabriosols löste bei Badegästen und Facebook-Nutzern einigen Unmut aus. © Ralf Münch



Es ist nur ein kleines, weißes Schild. Doch in den sozialen Netzwerken sorgt dieses Schild für ordentlich Trubel. "Der Sprungturm ist vorübergehend geschlossen. Bei Sprungwunsch wenden Sie sich bitte an den Bademeister", heißt es dort.

So etwas, so zumindest der Tenor im Internet, habe es doch früher nicht gegeben. Viele Facebook-User ärgern sich darüber, dass neben der Sperrung des Solebeckens auch der Sprungturm nicht dauerhaft geöffnet ist. "Die Sprunganlage wird für unsere Kunden bedarfsorientiert geöffnet", sagt Sebastian Poppek, der Projektleiter beim Cabriosol.

Doch vielen Facebook-Usern ist genau diese "bedarfsorientierte Öffnung" ein Dorn im Auge. Die Kinder würden nicht immer nur einmal 15 Minuten am Stück springen wollen, sondern eben immer mal wieder, beklagt eine Userin.

Eine permanente Öffnung der Sprunganlage über die gesamte Öffnungszeit des Cabriosol sei "im Rahmen der Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht nicht wirtschaftlich", sagt Sebastian Poppek, von der Betreiberfirma GMF, der Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeiteinrichtungen, die seit Januar 2018 die Betriebsführung im Pegnitzer Ganzjahresbad übernommen hat.

Bei einem Zehn-Meter-Sprungturm seien beispielsweise immer zwei aufsichtspflichtige Personen erforderlich. Einer, der oben steht, und einer der unten steht. Die Entscheidung, die Sprunganlage in dieser Form zu betreiben, liege bereits "einige Zeit zurück", sagt Poppek und wurde aufgrund der geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften getroffen. "Wir setzten da nur konsequent geltendes Recht um", sagt Poppek.

Eine Angebotsminderung liege aus seiner Sicht nicht vor, da jeder Gast die Möglichkeit habe, die Sprunganlage während seines Besuches mehrfach zu nutzen. Und: "An sehr stark frequentierten Tagen wird die Öffnung der Sprunganlage an die Besuchernachfrage angepasst und ist in den Kernzeiten durchgehend geöffnet." Nachlass bei den Eintrittspreisen wird es deshalb also nicht geben.

Möglicherweise schwingt beim Unmut über den nicht dauerhaft geöffneten Sprungturm auch bei dem ein oder anderen mit, dass derzeit auch das Solebecken nicht in Betrieb ist.

Da gewährt der Betreiber des Bads, die Firma GMF, einen Sondertarif bei den Saisonkarten und allen Tarifen, bei denen die Sole inbegriffen ist. An der Umsetzung im elektronischen Tarifsystem werde zurzeit "mit Hochdruck gearbeitet", sagt Kämmerer Wolfgang Hempfling. Die Nutzer der bereits gekauften Saisonkarten würden unterdessen schriftlich über die Vergünstigung informiert.

Beim Solebecken gab es erhebliche Schäden an den Fliesen und der Abdichtung. Aus Sicht der Stadt Pegnitz handelt es sich bei den Schäden um Gewerke, die der Gewährleistungsverpflichtung des damals ausführenden Bauunternehmers beziehungsweise des Architekten unterliegen.

Solebecken noch länger gesperrt

Der Ball liegt also nach wie vor beim Bauunternehmen, mit dem die Stadt in Kontakt getreten ist, und es aufgefordert hat, einen Sanierungsplan mit verbindlichen Ausführungszeiten vorzulegen. Sollte alles nach Plan laufen, könnte innerhalb von etwa zwei bis drei Monaten das Soleaußenbecken wieder zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung. "Wie es aussieht, wird es auch bei den zwei bis drei Monaten bleiben", sagt Poppek und ergänzt: "Da gibt es keinen aktuellen Stand."

Sollte der Bauunternehmer die Sanierung ablehnen oder nur unzureichend anbieten, wäre allerdings mit einer längeren Schließzeit zu rechnen, "deren Dauer noch nicht abzusehen ist", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das wären dann wiederum weniger gute Neuigkeiten für die Badegäste des Cabriosol.

VONMICHA SCHNEIDER