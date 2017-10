Spur eines gestohlenen Bayreuther Fahrrads führt ins Ausland

BAYREUTH - Nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit ist es den Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt gelungen, einen Fahrraddieb ausfindig zu machen und seine Beute wieder an den Eigentümer zurückzugeben.

Bereits im Juli dieses Jahres hatte sich ein Unbekannter aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Frankenstraße ein dort abgestelltes Fahrrad über Nacht geklaut. Während zunächst von Täter und Beute jede Spur fehlte, brachte schließlich die Fahndung mit der Rahmennummer des hochwertigen und individuell ausgestatteten schwarzen Mountainbikes den entscheidenden Hinweis. Bei einer Kontrolle Anfang August in Tschechien geriet so ein 39-Jähriger in den Fokus der Ermittler.

Während das gesuchte Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro bei dem Tatverdächtigen mittlerweile sichergestellt und wieder an seinen Besitzer übergeben werden konnte, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären, inwieweit der mutmaßliche Kellereinbrecher eventuell noch für andere Eigentumsdelikte verantwortlich ist.

