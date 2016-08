Staatsschutz ermittelt: Hakenkreuz-Schmierer in Pegnitz

Rechtsmotivierte Schriftzüge in einer Unterführung am Böllgraben - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mehrere rechtsgerichtete Schmierereien hinterließen bislang unbekannte Täter am Wochenende in einer Unterführung unter der Bundesstraße B2 am Böllgraben in Pegnitz.

Ein Zeuge stellte beim Spaziergang mit seinem Hund fest, dass jemand im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, die Unterführung am Böllgraben mit einem Hakenkreuz und einem rechtsmotivierten Schriftzug beschmiert hatte. Das Kommissariat für Staatsschutz bei der Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, Wahrnehmungen im Bereich der Unterführung am Böllgraben gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.

nn