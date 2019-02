Stadt Auerbach prüft rechtliche Schritte gegen Schießlärm

Auerbach hat mit eigenem Messgerät die Belastung dokumentiert: Maschinenbautechniker Ernst Graf bedient es - vor 7 Minuten

AUERBACH - Das Thema Schießlärm aus dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr zieht Kreise. Die Stadt Auerbach hat dessen Lautstärke gemessen, "um Werte zu haben, über die man reden kann", wie Bürgermeister Joachim Neuß sagt.

Ernst Graf hat als Maschinenbautechniker regelmäßig Schallmessungen durchgeführt. Von seiner Terrasse im Auerbacher Wohnbaugebiet „Am Dornbach“ hat er jüngst 106 Dezibel gemessen. © Peter Engelbrecht



Ernst Graf hat als Maschinenbautechniker regelmäßig Schallmessungen durchgeführt. Von seiner Terrasse im Auerbacher Wohnbaugebiet „Am Dornbach“ hat er jüngst 106 Dezibel gemessen. Foto: Peter Engelbrecht



Besonders drastisch tritt der Schießlärm am Rande von Auerbach im Neubaugebiet "Am Dornbach" auf. Dort, an der Grenze zum Übungsplatz, befinden sich Stellungen, aus denen mit großkalibrigen Panzerwaffen ins Einschussgebiet gefeuert wird. Besonders extrem war es laut Neuß am 22. und am 23. Januar.

Die Stadt hat sich für 200 Euro ein Lärmmessgerät gekauft, das Ernst Graf, der "Am Dornbach" wohnt, bedient. Damit erhofft sich Neuß fundierte Werte, um die Lärmbelastung zu dokumentieren: "Wir haben endlich faktenbasierte Argumente."

Die Stadt prüfe zudem rechtliche Schritte, um gegen den Schießlärm vorzugehen, erläutert der Bürgermeister. Er habe schon mit einem auf Militärrecht spezialisierten Rechtsanwalt Kontakt aufgenommen. Näheres wollte Neuß dazu noch nicht sagen. Er hatte Ende Januar einen offenen Brief an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geschrieben, und den unerträglichen Schießlärm beklagt. Die Bürger seiner Stadt seien an den beiden Januartagen über viele Stunden hinweg – bei Tag und Nacht – mit "unerträglichem Lärmterror überzogen" worden. Doch eine Antwort liegt bislang noch nicht vor.

Ernst Graf kennt sich mit Lärmmessungen aus, denn als Maschinenbautechniker beim Pumpenhersteller KSB in Pegnitz hatte er regelmäßig Schallmessungen durchgeführt. Der 73-jährige Rentner hat auf seiner Terrasse das kleine, handelsübliche Mikrofon aufgebaut und an den Laptop angeschlossen. So kann er jede Schallmessung sekundengenau in Echtzeit mit Uhrzeit und Tag dokumentieren.

Die Messungen betreffen Stellungen am Rande des Truppenübungsplatzes, die sich etwa in einem Kilometer Entfernung befinden. "Der gravierendste Wert, den ich gemessen habe, waren 106 Dezibel", berichtet Graf. Das war am 23. Januar zwischen 8 und 8.30 Uhr. Es habe weitere Messungen mit extremen Werten von 100 und 102 Dezibel gegeben.

Zum Vergleich: 100 Dezibel entspricht dem Lärm eines Ghettoblasters. Die Messwerte gibt Graf ans Rathaus weiter. Laut Einschätzung von Neuß liegt der verträgliche Grenzwert bei 85 Dezibel. Da sich Lärm pro drei Dezibel verdopple, sei mit 106 Dezibel das erträgliche Maß "um das Siebenfache überschritten."

Kein Schuss bei offizieller Messung

Graf berichtet von dreitägigen Messungen der Bundeswehr im Herbst 2018 im Neubaugebiet, "da ist kein Schuss gefallen". Er betont, der Truppenübungsplatz existiere seit 1907, "wir haben nichts gegen den Übungsplatz, aber die Schießzeiten sollten anwohnerfreundlich sein."

Werner Dier aus dem benachbarten Nitzlbuch hat ebenfalls seine Erfahrungen mit den Messungen der Bundeswehr gemacht. "Bei uns auf der Terrasse stand im Herbst 2018 sechs Wochen lang eine Messstation, in dieser Zeit gab es keine Schüsse und keine Hubschrauberflüge", berichtet der Vorsitzende des Bürgerforums "Umwelt und Truppenübungsplatz". Dier findet das "merkwürdig".

Vor seinem Haus liegt in 500 Meter Entfernung die Schießbahn 213. Für den verstärkten Schießlärm macht er eine höhere Stationierung von Waffenarten und eine veränderte Strategie der US-Armee verantwortlich. In jüngster Zeit würden auch Soldaten aus Aserbaidschan, Georgien und Litauen üben.

Übungen finden tagsüber statt

Auf konkrete Fragen unserer Zeitung zum Thema Schießlärm ging das verantwortliche 7th Army Training Command in Grafenwöhr nicht ein. Man wisse das gute Verhältnis zur deutschen Bevölkerung zu schätzen, erklärt Pressesprecher André Potzler schriftlich. Der militärische Übungsbetrieb und somit auch die Schießzeiten seien durch das Nato-Truppenstatut klar geregelt.

Das Training Command ergreife "proaktiv Maßnahmen", um die Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinden "so gering wie möglich zu halten". Wann immer möglich, würden Übungen tagsüber und an Wochentagen durchgeführt. "Zum Beispiel haben wir das Tempolimit auf der Panzerringstraße im Bereich der Schießbahn 213 von 50 auf 30 km/h gesenkt, um die Geräuschentwicklung durch Rad- und Kettenfahrzeuge zu verringern."

PETER ENGELBRECHT